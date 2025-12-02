FREEMAIL
postoji sumnja /

Bivši engleski reprezentativac uhićen na aerodromu: Policija potvrdila istragu zbog teških optužbi

Bivši engleski reprezentativac uhićen na aerodromu: Policija potvrdila istragu zbog teških optužbi
Foto: Marcin Kadziolka/alamy/profimedia

Izvori bliski istrazi navode da je prijava podnesena nekoliko tjedana ranije, što je pokrenulo djelovanje policije iz Essexa.

2.12.2025.
10:48
Sportski.net
Marcin Kadziolka/alamy/profimedia
Bivši nogometaš engleske reprezentacije i Premier lige uhićen je na aerodromu Stansted nakon što je nad njim pokrenuta istraga zbog sumnje na pokušaj silovanja. Kako prenose britanski mediji, policija ga je privela na temelju prijave bivše partnerice, a slučaj sada vode specijalizirane službe.

Igrač, koji je za Englesku nastupao tijekom 2010-ih, zaustavljen je pri prolasku kroz putovnice, gdje su ga pripadnici granične kontrole diskretno izdvojili iz reda kako bi izbjegli stvaranje scene u zračnoj luci. Prema navodima The Suna, upravo je policijska potraga bila razlog zašto mu je spriječen odlazak na planirani let.

Izvori bliski istrazi navode da je prijava podnesena nekoliko tjedana ranije, što je pokrenulo djelovanje policije iz Essexa. Službenici su, uz dojavu o njegovom putovanju, stigli na aerodrom i proveli uhićenje.

Nakon privođenja, bivši reprezentativac proveo je nekoliko sati u policijskoj postaji gdje su mu uzeti otisci, DNA uzorak i fotografije, standardni postupak za ovakve slučajeve. U međuvremenu je čekao dolazak odvjetnika.

Policija je potvrdila da je igrač pušten na uvjetnu slobodu do kraja veljače 2026., dok se istraga nastavlja. Izvori tvrde da je sudionik istrage posljednjih tjedana javno prisustvovao više događaja, pa je iznenađenje što je do uhićenja došlo tek pri ulasku u zračnu luku.

Istovremeno, tužiteljica je razgovarala sa specijaliziranim timom za seksualne zločine te joj je ponuđena psihološka i pravna podrška.

Iz policije su kratko poručili:

“Muškarac je uhićen zbog sumnje na pokušaj silovanja i pušten je uz jamčevinu do kraja veljače 2026. Dokazi se i dalje prikupljaju.”

