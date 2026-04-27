Bivši igrač Gorice slavio u 'hrvatskom derbiju' i šokirao Grčku

Nevjerojatne vijesti stižu nam iz Grčke. Tamo je OFI s Krete pobijedio moćni PAOK 3-2 nakon produžetaka i osvojio grčki kup.

To je drugi kup u povijesti kluba s grčkog otoka, a u velikom uspjehu sudjelovao je i Krešimir Krizmanić. Hrvatski stoper na Kretu je stigao ovog ljeta, kada je nakon šest godina i 175 nastupa napustio Goricu, a od tada je postao nezamjenjiv. Nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske odigrao je 32 utakmice za Krećane ove sezone, uključujući i svih 120 minuta u pobjedi nad PAOK-om, za kojeg igraju još dvojica Hrvata – Dejan Lovren i Luka Ivanušec.

U finalu je Ivanušec ostao na klupi, dok Lovrena nije bilo u zapisniku zbog ozljede.

