VELIKI PODVIG /

Bivši igrač Gorice slavio u 'hrvatskom derbiju' i šokirao Grčku

Bivši igrač Gorice slavio u 'hrvatskom derbiju' i šokirao Grčku
Foto: Giannis Papanikos/Zuma Press/Profimedia

U finalu je Ivanušec ostao na klupi, dok Lovrena nije bilo u zapisniku zbog ozljede

27.4.2026.
11:11
Sportski.net
Giannis Papanikos/Zuma Press/Profimedia
Nevjerojatne vijesti stižu nam iz Grčke. Tamo je OFI s Krete pobijedio moćni PAOK 3-2 nakon produžetaka i osvojio grčki kup.

To je drugi kup u povijesti kluba s grčkog otoka, a u velikom uspjehu sudjelovao je i Krešimir Krizmanić. Hrvatski stoper na Kretu je stigao ovog ljeta, kada je nakon šest godina i 175 nastupa napustio Goricu, a od tada je postao nezamjenjiv. Nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske odigrao je 32 utakmice za Krećane ove sezone, uključujući i svih 120 minuta u pobjedi nad PAOK-om, za kojeg igraju još dvojica Hrvata – Dejan Lovren i Luka Ivanušec.

U finalu je Ivanušec ostao na klupi, dok Lovrena nije bilo u zapisniku zbog ozljede.

OfiPaokGrcki KupDejan LovrenLuka Ivanušec
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
