LEGENDARNI NAPADAČ /

Bivši igrač Dinama ne misli stati: Bliži se 60., a potpisao je za novi klub

Bivši igrač Dinama ne misli stati: Bliži se 60., a potpisao je za novi klub
Foto: Mutsu Kawamori/aflo/profimedia

Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za Dinamo Zagreb.

21.12.2025.
11:41
Hina
Mutsu Kawamori/aflo/profimedia
Legendarni japanski napadač 58-godišnji Kazuyoshi Miura, poznatiji po nadimku Kralj Kazu, ne odustaje od svoje igračke karijere.

Miura će se pridružiti niželigaškom klubu Fukushima United, koji igra u lokalnoj trećoj ligi, na jednogodišnjoj posudbi. Ovo će biti njegova 41. sezona kao profesionalnog nogometaša. Bivši japanski reprezentativac napunit će 59 godina 26. veljače. Miura je prošlu sezonu proveo na posudbi u Yokohami, četvrtoligaškom klubu Atletico de Suzuka.

Potpisivanje ugovora još nije službeno, ali Miura je obično objavljivao svoje prelaske 11. siječnja u 11:11, u čast svog dresa s brojem 11. Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za  za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za Dinamo Zagreb. Prošle sezone odigrao je sedam utakmica za Suzuku, koja je ispala u japansku regionalnu ligu.

Debitirao je za Japan 1990. i u dresu japanske reprezentacije je zabio 55 golova u 89 nastupa.

Kazuyoshi MiuraDinamoJapanska Nogometna Reprezentacija
