JOŠ MU NIJE DOSTA /

Bivši izbornik vraća se iz mirovine i preuzima klub koji je vodio prije 44 godine

Foto: Action Foto Sport/NurPhoto/Shutt/Shutterstock Editorial/Profimedia

27.3.2026.
13:10
Hina
Bivši izbornik engleske nogometne reprezentacije, 78-godišnji Roy Hodgson preuzeo je vođenje drugoligaša Bristol Cityja do kraja sezone.

Bit će to Hodgsonov povratak na klupu Bristola nakon čak 44 godine, 1982. godine je od siječnja do travnja vodio ovaj klub, a to mu je bio prvi trenerski posao u Engleskoj.

Hodgson se proslavio vođenjem reprezentacije Švicarske početkom 1990-ih s kojom je izborio plasman na SP 1994., potom je uslijedio angažman u milanskom Interu s kojim je 1997. stigao do finala Kupa UEFA. Godine 2010. je s Fulhamom igrao finale Europske lige, dok je Englesku vodio od 2012. do 2016. Zadnji posao bilo mu je vođenje Crystal Palacea kojega je napustio u veljači 2024.

Nakon niza od sedam utakmica bez pobjede, Bristol City se nalazi na 16. mjestu druge engleske lige, ali i dalje ima 12 bodova više od klubova koji su u zoni ispadanja, a do kraja sezone je ostalo sedam utakmica, pa dolazak Hodgsona ustvari predstavlja polaganje temelja za uspješniju narednu sezonu.

"Royem angažman predstavlja više no što će pokazati rezultati u sljedećih sedam utakmica. Do kraja sezone on će nam pomoći postaviti standarde i vrijednosti koji su potrebni kako bismo bili uspješni", objavio je predsjendik kluba Charlie Boss.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je nogometaš otkrio atletiku: Novo lice trči brže nego itko u Hrvatskoj

Engleska Nogometna ReprezentacijaRoy HodgsonBristol CityChampionship
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike