Drama u Madridu: Bivša nutricionistica optužila medicinski stožer da koristi ChatGPT

Situacija u Madridu oko medicinskog stožera Real Madrida poprima dramatične razmjere. Klub se ponovno našao u središtu kontroverze nakon otkrića da su liječnici pogrešno pregledali koljeno francuskog napadača Kyliana Mbappéa, što je dovelo do krive dijagnoze i potencijalnog produljenja njegove ozljede.

Problemi su, prema izvještajima, nastali prije nego što je hrvatski liječnik dr. Niko Mihić preuzeo čelo medicinskog stožera sredinom sezone, spašavajući praktički karijeru francuskog nogometaša.

Kako prenosi Soccerforever, kontroverza je eskalirala nakon izjava bivše nutricionistice kluba, Itziar González, koja je otvoreno kritizirala medicinsku službu Reala. Prema njezinim tvrdnjama, stožer se oslanjao na ChatGPT prilikom odlučivanja o suplementima za igrače:

“Ne znam što je gore: koristiti ChatGPT za savjete ili propisivati suplemente na temelju njegovih preporuka.”

González je također kritizirala način na koji je Mbappé tretiran nakon što je pogrešno dijagnosticirano koljeno. Na društvenim mrežama dodala je:

“Hvala, Kylian. Nadam se da će ubuduće tražiti kompetentne i obrazovane ljude, a ne ignorantske, narcisoidne osobe s vezama koje samo štete igračima.”

Bivša nutricionistica u međuvremenu je uklonila svoje Instagram priče, ali optužbe ostavljaju ozbiljan pečat na ugled medicinskog tima Reala.

