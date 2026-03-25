FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKE RIJEČI /

Drama u Madridu: Bivša nutricionistica optužila medicinski stožer da koristi ChatGPT

Drama u Madridu: Bivša nutricionistica optužila medicinski stožer da koristi ChatGPT
×
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kako prenosi Soccerforever, kontroverza je eskalirala nakon izjava bivše nutricionistice kluba, Itziar González, koja je otvoreno kritizirala medicinsku službu Reala

25.3.2026.
11:40
Sportski.net
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Situacija u Madridu oko medicinskog stožera Real Madrida poprima dramatične razmjere. Klub se ponovno našao u središtu kontroverze nakon otkrića da su liječnici pogrešno pregledali koljeno francuskog napadača Kyliana Mbappéa, što je dovelo do krive dijagnoze i potencijalnog produljenja njegove ozljede.

Problemi su, prema izvještajima, nastali prije nego što je hrvatski liječnik dr. Niko Mihić preuzeo čelo medicinskog stožera sredinom sezone, spašavajući praktički karijeru francuskog nogometaša.

Kako prenosi Soccerforever, kontroverza je eskalirala nakon izjava bivše nutricionistice kluba, Itziar González, koja je otvoreno kritizirala medicinsku službu Reala. Prema njezinim tvrdnjama, stožer se oslanjao na ChatGPT prilikom odlučivanja o suplementima za igrače:

“Ne znam što je gore: koristiti ChatGPT za savjete ili propisivati suplemente na temelju njegovih preporuka.”

González je također kritizirala način na koji je Mbappé tretiran nakon što je pogrešno dijagnosticirano koljeno. Na društvenim mrežama dodala je:

“Hvala, Kylian. Nadam se da će ubuduće tražiti kompetentne i obrazovane ljude, a ne ignorantske, narcisoidne osobe s vezama koje samo štete igračima.”

Bivša nutricionistica u međuvremenu je uklonila svoje Instagram priče, ali optužbe ostavljaju ozbiljan pečat na ugled medicinskog tima Reala.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
