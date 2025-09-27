Bilić nije dobio posao u Premierligi: West Ham imenovao novog trenera

Engleski nogometni prvoligaš West Ham United objavio je kako je za novoga menadžera angažirao portugalskog stručnjaka Nuna Espirita Santa (51) s kojim je potpiao trogodišnji ugovor.

Espirito Santo će na klupi "čekićara" zamijeniti Grahama Pottera koji je otpušten ranije u subotu zbog loših rezultata na početku sezone. West Ham je nakon pet kola na 19. mjestu sa samo tri boda iz pet utakmica.

Za Espirita Santa ovo će biti četvrti posao u Engleskoj. Pozornost na sebe svrnuo je vodeći Wolverhampton Wanderers od 2017. do 2021. godine, s "vukovima" je prvo izborio promociju iz druge u prvu ligu, a onda i plasman u eurokupove nakon gotovo 40 godina. Rezultati na klupi Wolverhamptona osigurali su mu unosni ugovor s Tottenham Hotspurom kojega je preuzeo u ljeto 2021., ali se tamo zadržao samo četiri mjeseca prije no što je otpušten zbog loših rezultata. Novi preporod njegova reputacija doživjela je zahvaljujući rezultatima s Nottingham Forestom s kojim je u sezoni 2024/25. također izborio nastup u Europskoj ligi, ali u Nottinghamu je otpušten početkom ovog mjeseca zbog nesuglasica s vlasnikom Evangelsom Marinakisom. Ipak, nije trebao dugo čekati na novu priliku.

U kontekstu preuzimanja West Hama spominjao se i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, no 'Čekićari' su se odlučili za Santa.

