Velikan želi Livaju? 'Jako je zainteresiran'; Ivan Mance; 'Oni su skloni senzacijama'

Turski velikan Bešiktaš želi Marka Livaju. To piše turski Fotomac. Ovako su donijeli ovu vijest...

"Bešiktaš želi Marka Livaju (31) iz splitskog Hajduka. Doznajemo da je iskusni napadač također jako zainteresiran prijeći u Istanbul u redove Bešiktaša. Iznenađujuće ime pojavilo se među onima za koje je zainteresiran Bešiktaš. Klub za iduću sezonu traži kvalitetnog napadača. Saznajemo da je zato Bešiktašu zanimljiv Livaja, koji igra za hrvatski klub Hajduk iz Splita i njihov je kapetan i najbolji igrač. On ima ugovor do ljeta 2027. Očekuje se da Bešiktaš ponudi Hajduku odštetu u iznosu od 6 do 7 milijuna eura, a Livaja je spreman za novi izazov u svojoj karijeri."

Turci ističu da Livaju ugovor s Hajdukom veže do 30. lipnja 2027. godine, a navode i cifru s kojom će Beşiktaş pokušati "slomiti" čelnike s Poljuda. Navodno je riječ o iznosu od šest do sedam milijuna eura. Prema Transfermarktu, Livaja vrijedi 5 milijuna eura. Marko Livaja najbolji je igrač Hajduka i trenutno prvi strijelac SuperSport HNL-a sa 16 golova uz 10 asistencija. Sveukupno, ako tu računamo i Kup i Europu, Livaja je na 18 golova za Hajduk u sezoni.

Važno je pritom napomenuti kako su turski mediji skloni senzacijama. Kako nam je to Ivan Mance, sportski direktor u turskom prvoligašu Göztepeu kazao u velikom intervju prošlog petka:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Turci dosta vole senzacionalizam i može biti istinita informacija, ali i ne mora biti. Jednostavno, u Turskoj se svašta piše, a malo toga je provjereno i točno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bešiktaš je trenutno na 4. mjestu Süper Lig sa čak 28 bodova iza vodećeg Galatasarayja.

POGLEDAJTE VIDEO: Sporna situacija dugo se provjeravala: Pogledajte trenutak kada je Livaja izborio penal

Tekst se nastavlja ispod oglasa