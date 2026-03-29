Tudora će na klupi Tottenhama naslijediti sadašnji igrač Tottenhama?

Hvatski stručnjak Igor Tudor (47) od nedjelje više nije menadžer Tottenhama, na čijoj je klupi prveo samo 44 dana.

U sedam susreta na klupi londonskog klupa, Tudor je upisao samo jednu pobjedu, remi i pet poraza. U prvenstvu je u pet susreta osvojio jedan bod uz četiri poraza.

Engleski mediji navode kako su glani kandidati za Tudorovog nasljednika Talijan Roberto De Zerbi (46) ili Englez Sean Dyche (54), a pojavilo se i jedno prilično neočekivano ime - Velšanin Ben Davies (32), koji je trenutni igrač Spursa.

Vijest koja je odjeknula britanskim medijima prvi je objavio ugledni The Telegraph, koji je objavio kako se ime 32-godišnjeg braniča nalazi na najužem popisu od sedam kandidata za Tudorova nasljednika.

Zašto je Ben Davies postao kandidat?

Na prvi pogled, ideja da aktivni igrač bez ikakvog seniorskog trenerskog iskustva preuzme momčad u ovako delikatnoj situaciji zvuči bizarno. Ipak, postoji nekoliko razloga zašto uprava Tottenhama uopće razmatra ovaj potez. Davies je igrač s najdužim stažom u klubu, član je Spursa još od 2014. godine i savršeno poznaje situaciju u svlačionici, odnose među igračima i probleme koji muče momčad.

Ključan faktor je i njegova trenutna ozljeda. Davies je u siječnju pretrpio tešku frakturu gležnja, zbog koje ne samo da je propustio svih sedam utakmica pod Tudorom, već je i gotovo sigurno da neće moći igrati do kraja sezone. To ga čini potpuno dostupnim za trenersku ulogu.

Foto: Chloe Knott/Tottenham Hotspur FC/Shutterstock Editorial/Profimedia

Osim toga, Velšanin već godinama radi na svojoj trenerskoj karijeri. Posjeduje UEFA A licencu, a već je i radio kao trener s mlađim uzrastima u klupskoj akademiji. Njegova reputacija ozbiljnog i discipliniranog profesionalca, koji uz to ima i diplomu iz poslovne ekonomije, daje mu određeni kredibilitet unutar kluba. U situaciji kada vanjsko rješenje ne treba period prilagodbe, Davies se nameće kao netko tko može odmah "uskočiti u vatru".

