FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MLS

Beckhamov Inter napokon ima svoj dom: Na otvaranju zabio Messi

×
Foto: Dax Tamargo/Shutterstock Editorial/Profimedia

5.4.2026.
13:31
Hina
Dax Tamargo/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Argentinska superzvijezda Lionel Messi je otvorio novi stadion Inter Miamija, postigavši ​​prvi gol momčadi s Floride u neriješenom rezultatu 2-2 protiv Austina u MLS-u.

Međutim, Argentinac ipak neće ući u povijest kao prvi strijelac na novom stadionu jer ga je preduhitrio Teksašanin Guilherme Biro, pogotkom već u 6. minuti.

Ovo je bila prva utakmica Inter Miamija na novom Nu stadionu s 26 000 mjesta gdje će se konačno skrasiti nakon više od desetljeća potrage za stalnim domom.

"Vidjeti ovaj stadion kako oživljava, nakon godina i godina pokušaja da ga osposobimo u Miamiju, nešto je zaista posebno", rekao je suvlasnik kluba David Beckham prije početka utakmice."Danas je to za nas jednostavno ostvarenje sna."

Do jučer su nogometaši Inter Miamija igrali domaće utakmice u Chase Centru, s obzirom na to kako je spomenuti Nu stadion, prvotno zamišljen s imenom Miami Freedom Park, bio u planovima još od 2020. godine. Nakon šest godina radova i tom je čekanju došao kraj, a inauguraciji stadiona prisustvovao je Messi, kao i vlasnici kluba, braća José i Jorge Mas, te predsjednik i suvlasnik David Beckham.

Stadion ima kapacitet od 26 700 mjesta, a radovi su počeli tek u kolovozu 2023. godine, što znači da je kompletan proces gradnje trajao nešto više od dvije i pol godine. Kompletan kompleks vrijedi čak milijardu dolara, a u čast svojeg najvećeg igrača u povijesti Messijevim imenom nazvana i jedna tribina. Na ovom stadionu neće se igrati samo nogomet već će se i iznajmljivati za koncerte.

Lionel MessiInter MiamiMlsDavid Beckham
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike