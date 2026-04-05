FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽIVI NA STAROJ SLAVI /

Najšokantniji transfer u povijesti lige uskoro napušta Maksimir, ali ponuda mu ne nedostaje

×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bennacer je dolaskom u Dinamo šokirao sve, a kada je igrao je pokazao da je (nekoliko) klasa iznad drugih

5.4.2026.
11:35
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Najskuplji Dinamov igrač i vjerojatno najšokantniji transfer u povijesti HNL-a, Ismael Bennacer, uskoro bi trebao napustiti Modru svlačionicu.

Dvadesetosmogodišnjem veznjaku, koji je u Dinamo stigao prošlog ljeta, uskoro istječe posudba, a iako su Boban i društvo razmatrali opciju da alžirac ostane u Zagrebu, od toga, čini se, neće biti ništa.

Prema portalu DZFoot, "glavni razlog tog preokreta leži u fizičkom stanju igrača. Od dolaska, Bennacer se suočava s nizom problema, od ozljeda stečenih nakon Afričkog kupa nacija do ponavljanih recidiva. Posljedica: ograničeno vrijeme na terenu i neredovitost koja izaziva zabrinutost u klubu. Unatoč statusu najbolje plaćenog igrača u momčadi, njegov doprinos sportskom učinku ostaje ispod očekivanja." Problem također predstavlja činjenica da Milan navodno traži desetak milijuna eura za svog igrača, pa su se u Dinamu okrenuli drugim opcijama.

No, kako javlja isti portal, Bennacer bi ipak mogao napustiti Milan pri povratku u Italiju, jer se za nekadašnjeg (po)najboljeg afričkog igrača interesiraju brojni klubovi, posebice oni u Saudijskoj Arabiji. Ambiciozne momčadi poput Al-Qadisiyaha i Neoma spremne su djelovati tijekom sljedećeg ljetnog transfer perioda, a tu je i katarski Al-Sadd koji također prati situaciju.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike