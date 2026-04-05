Najšokantniji transfer u povijesti lige uskoro napušta Maksimir, ali ponuda mu ne nedostaje

Najskuplji Dinamov igrač i vjerojatno najšokantniji transfer u povijesti HNL-a, Ismael Bennacer, uskoro bi trebao napustiti Modru svlačionicu.

Dvadesetosmogodišnjem veznjaku, koji je u Dinamo stigao prošlog ljeta, uskoro istječe posudba, a iako su Boban i društvo razmatrali opciju da alžirac ostane u Zagrebu, od toga, čini se, neće biti ništa.

Prema portalu DZFoot, "glavni razlog tog preokreta leži u fizičkom stanju igrača. Od dolaska, Bennacer se suočava s nizom problema, od ozljeda stečenih nakon Afričkog kupa nacija do ponavljanih recidiva. Posljedica: ograničeno vrijeme na terenu i neredovitost koja izaziva zabrinutost u klubu. Unatoč statusu najbolje plaćenog igrača u momčadi, njegov doprinos sportskom učinku ostaje ispod očekivanja." Problem također predstavlja činjenica da Milan navodno traži desetak milijuna eura za svog igrača, pa su se u Dinamu okrenuli drugim opcijama.

No, kako javlja isti portal, Bennacer bi ipak mogao napustiti Milan pri povratku u Italiju, jer se za nekadašnjeg (po)najboljeg afričkog igrača interesiraju brojni klubovi, posebice oni u Saudijskoj Arabiji. Ambiciozne momčadi poput Al-Qadisiyaha i Neoma spremne su djelovati tijekom sljedećeg ljetnog transfer perioda, a tu je i katarski Al-Sadd koji također prati situaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: 'Ma, Fruk je to riješio'; Sanchez: 'Sigurno će biti drugačije u Kupu'