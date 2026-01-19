Baturina ušao u strašnu formu: Za gol u Rimu mu trebalo samo 90 sekundi, pogledajte kako je zabio

Martin Baturina zabio je u 2. minuti gol za vodstvo Coma na gostovanju kod Lazija u Rimu u 21. kolu Serie A.

Zabio Baturina nakon samo 90 sekundi igre, preciznim udarcem s ruba šesnaesterca. Lopta je na putu do mreže dirala braniča Lazija, promijenila smjer i prevarila vratara domaće ekipe.

Baturinin gol za 1:0 možete pogledati OVDJE.

Ovo je Baturini treća uzastopna utakmica u kojoj izravno sudjeluje u pogocima Coma. Sve je počelo u pretprošlom kolu kada je u 94. minuti zabio za izjednačenje protiv Bologne, u prošlom kolu je asistirao za gol u utakmici s Milanom, a sada je opet zatresao mrežu.

Od dolaska u Como prošloga ljeta Baturina je upisao 15 nastupa s učinkom od tri gola i dvije asistencije.

