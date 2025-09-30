Barcelona mijenja lice napada: Stiže pravi golgeter za 500 milijuna eura umjesto potrošenog Poljaka

Već neko vrijeme se špekulira o novoj devetki Barcelone, a predsjednik kluba, Joan Laporta, navodno je donio konačnu odluku. Prema španjolskim medijima, Julian Alvarez, napadač Atletico Madrida, postao je Laportina prva opcija za sljedeći prijelazni rok. Argentinac, koji se od odlaska iz Manchester Cityja etablirao kao jedan od najboljih napadača svijeta, briljirao je na derbiju protiv Real Madrida, što je dodatno potaknulo interes Barcelone.

Laporta ga je pokušao dovesti prije, no tada nije mogao konkurirati Lewandowskom. Situacija se sada promijenila – ugovor Poljaka ističe na kraju sezone, a njegov visok ugovor omogućit će Barceloni da se okrene novim opcijama. Iako Atletico Madrid za Alvareza traži visoku cijenu (oko 200 milijuna eura), Barcelona se nada da će uspjeti dovesti napadača iz Atletica, koji je, uz to, i veliki navijač katalonskog kluba.

Alvarezova otkupna klauzula iznosi nevjerojatnih 500 milijuna eura, no Barca se nada da bi mogao biti doveden za manji iznos, posebno s obzirom na činjenicu da će se osloboditi Lewandowskog visokog godišnjeg iznosa.

