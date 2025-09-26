Nekadašnja zvijezda Barcelone u 31. godini na pragu trajnog invaliditeta: 'Molim se za čudo'

Gerard Deulofeu (31), bivši igrač Barcelone i Milana te španjolski reprezentativac, javno je progovorio o svom zdravstvenom stanju i šokirao priznanjem da je "na pragu trajnog invaliditeta".

Deulofeu je karijeru započeo u Barceloni u kojoj se profilirao kao jedan od najtalentiranijih nogometaša na svijetu, no ozljede su uništile njegov razvoj.

Prije dvije godine doživio je tešku ozljedu koljena i trenutno je bez kluba, nakon što je ranije ove godine talijanski Udinese raskinuo ugovor s njim.

Foto: Profimedia

"To je mnogo više od ozljede, to je nadomak trajnom invaliditetu. Kao da imam protezu u koljenu. Nemogućnost da napravim korak jer kost udara u kost je jako ozbiljna stvar. Borim se protiv biologije, ali i protiv svoje glave. Borim se već dvije i pol godine. Imam sreće što su moja momčad, moj predsjednik i kolege iz Udinesea svo vrijeme bili uz mene", rekao je pa istaknuo da se nije predao:

"Bit će vrlo teško, ali želim ispisati povijest. Mislim da mogu postati igrač koji je najduže bio odsutan s terena, ali da se uspio vratiti. To bi za mene bio veličanstven i prekrasan rekord. Molim se za čudo, a želim to napraviti za svoju obitelj i za svoju djecu. Rođeni su znajući da sam nogometaš, ali želim da me vide sada kada su malo stariji".

