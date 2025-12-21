FREEMAIL
UŠLI U SERIJU /

Barcelona je nezaustavljiva, Katalonci povećali prednost nad Real Madridom

Barcelona je nezaustavljiva, Katalonci povećali prednost nad Real Madridom
Foto: Danas.hr

Rafinha i Lamine Yamal donijeli Barceloni pobjedu nad Villarrealom

21.12.2025.
19:03
Hina
Danas.hr
Barcelona je u gostima pobijedila Villarreal 2-0 u derbiju 17. kola španjolske Primere i povećala svoje vodstvo na tablici.

Pobjednička momčad zabila je preko Rafinhe u 12. minuti iz penala i Laminea Jamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.

Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova.

