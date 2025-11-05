Dobra i loša vijest za Dinamo uoči Celte: Vraća se iskusno ime, a igrač u najboljoj formi je upitan

Nogometaši Dinama odrađuju posljednje pripreme za važnu europsku utakmicu protiv Celte Vigo na Maksimiru. U srijedu će Dinamo odraditi posljednji trening, a prije toga će Mario Kovačević imati i pres konferenciju.

Germanijak piše o jednoj dobroj i jednoj lošoj vijesti za Dinamo. Naime, u puni trening se vratio iskusni Kevin Theophile-Catherine i trebao bi biti spreman za utakmicu s Vigom, a lako je moguće da ga vidimo i u prvoj postavi na desnom beku gdje će zamijeniti ozlijeđenog Morisa Valinčića.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Brine situacija s Bakrarom

Loša vijest je upitno stanje Monsefa Bakrara koji je vjerojatno u najboljoj formi od svih Dinamovih igrača i zacementirao si je mjesto u prvih 11, bilo u vrhu napada ili na desnom krilu. Alžirac je, naime, dobio udarac u mišića na utakmici s Rijekom i nije trenirao s ekipom. Nakon današnjeg treninga će se više znati o njegovom stanju.

Dinamo će tražiti protiv 12. momčadi španjolskog prvenstva nastavak dobrog niza u Europi. Modri su na sedam bodova nakon tri kola dok momčad iz Galicije ima bod manje.

