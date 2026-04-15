Pazite što je Simeone radio nakon što je izbacio Barcelonu, ovo mu neće nikada zaboraviti

Nogometaši Atletico Madrida plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su u utorak u uzvratu na svom stadionu izgubili od Barcelone 1-2, ali su prošli zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju.

Strijelci su za Barcu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje nogometaša Atletica, a u fokusu se našao i njihov trener Diego Simeone, koji se nije mogao suzdržati pa je išao provocirati navijače Barcelone.

Okrenuo se Simeone prema navijačima Barce i gestikulirao im da odu spavati, te im tako dodao "sol na ranu" poslije ispadanja iz Lige prvaka.

