KAMERE SVE SNIMILE /

Pazite što je Simeone radio nakon što je izbacio Barcelonu, ovo mu neće nikada zaboraviti

Pazite što je Simeone radio nakon što je izbacio Barcelonu, ovo mu neće nikada zaboraviti
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Simeone se nije mogao suzdržati

15.4.2026.
11:53
M.G.
Nogometaši Atletico Madrida plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su u utorak u uzvratu na svom stadionu izgubili od Barcelone 1-2, ali su prošli zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju.

Strijelci su za Barcu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).   

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje nogometaša Atletica, a u fokusu se našao i njihov trener Diego Simeone, koji se nije mogao suzdržati pa je išao provocirati navijače Barcelone.

Okrenuo se Simeone prema navijačima Barce i gestikulirao im da odu spavati, te im tako dodao "sol na ranu" poslije ispadanja iz Lige prvaka.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

BarcelonaAtletico MadridDiego SimeoneLiga Prvaka
