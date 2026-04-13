Uprava Atletica dala vrlo zanimljivo obećanje Diegu Simeoneu ako izbaci Barcelonu
Atletico Madrid u utorak će u 21 sat braniti dva gola prednosti protiv Barcelone u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Velika je to prilika za Diega Simeonea i njegovu ekipu za ulazak u polufinale.
Uprava Atletica povukla je vrlo zanimljiv potez. Naime, ako Atletico uspije izbaciti Barcelonu, Simeonu je dozvoljeno igrati s drugim sastavom u La ligi i tako se potpuno posvetiti Ligi prvaka. Uprava smatra kako Atletico ima povijesnu priliku protiv Arsenala i Sportinga u polufinalu izboriti finale koje će se 30. svibnja igrati u Budimpešti.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Should they qualify vs FC Barcelona, Diego Simeone has been granted permission by Atlético Madrid to rest his entire starting XI for EVERY remaining game in La Liga.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 13, 2026
The club believes that they have a clear path to the Final with only Arsenal or…
Atletico u domaćem prvenstvu na četvrtom mjestu ima 11 bodova prednosti pred petim Betisom i praktički su osigurali Ligu prvaka za sljedeću sezonu. Zato je sav fokus svih u klubu na Ligi prvaka gdje Atletico lovi svoj prvi naslov. Do sada imaju tri finala, ali su i dalje bez trofeja.
