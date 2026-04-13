Uprava Atletica dala vrlo zanimljivo obećanje Diegu Simeoneu ako izbaci Barcelonu

Atletico Madrid u utorak će u 21 sat braniti dva gola prednosti protiv Barcelone u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Velika je to prilika za Diega Simeonea i njegovu ekipu za ulazak u polufinale.

Uprava Atletica povukla je vrlo zanimljiv potez. Naime, ako Atletico uspije izbaciti Barcelonu, Simeonu je dozvoljeno igrati s drugim sastavom u La ligi i tako se potpuno posvetiti Ligi prvaka. Uprava smatra kako Atletico ima povijesnu priliku protiv Arsenala i Sportinga u polufinalu izboriti finale koje će se 30. svibnja igrati u Budimpešti.

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 13, 2026

Atletico u domaćem prvenstvu na četvrtom mjestu ima 11 bodova prednosti pred petim Betisom i praktički su osigurali Ligu prvaka za sljedeću sezonu. Zato je sav fokus svih u klubu na Ligi prvaka gdje Atletico lovi svoj prvi naslov. Do sada imaju tri finala, ali su i dalje bez trofeja.

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone: 'Sve što zamišljamo može ostati samo na razini mašte'