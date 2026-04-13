PRESEDAN /

Uprava Atletica dala vrlo zanimljivo obećanje Diegu Simeoneu ako izbaci Barcelonu

Uprava Atletica dala vrlo zanimljivo obećanje Diegu Simeoneu ako izbaci Barcelonu
Foto: Xavi Bonilla/DeFodi Images/Profimedia

Atletico u domaćem prvenstvu na četvrtom mjestu ima 11 bodova prednosti pred petim Betisom

13.4.2026.
20:39
Sportski.net
Atletico Madrid u utorak će u 21 sat braniti dva gola prednosti protiv Barcelone u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Velika je to prilika za Diega Simeonea i njegovu ekipu za ulazak u polufinale.

Uprava Atletica povukla je vrlo zanimljiv potez. Naime, ako Atletico uspije izbaciti Barcelonu, Simeonu je dozvoljeno igrati s drugim sastavom u La ligi i tako se potpuno posvetiti Ligi prvaka. Uprava smatra kako Atletico ima povijesnu priliku protiv Arsenala i Sportinga u polufinalu izboriti finale koje će se 30. svibnja igrati u Budimpešti

 

 

Atletico u domaćem prvenstvu na četvrtom mjestu ima 11 bodova prednosti pred petim Betisom i praktički su osigurali Ligu prvaka za sljedeću sezonu. Zato je sav fokus svih u klubu na Ligi prvaka gdje Atletico lovi svoj prvi naslov. Do sada imaju tri finala, ali su i dalje bez trofeja.

Atletico MadridBarcelonaLiga PrvakaLa LigaDiego Simeone
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
