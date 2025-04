Aston Villa ostala na korak do čuda! Barcelona i PSG teškom mukom do polufinala

Sastavi

Borussia Dortmund: Kobel - Bensebaini, Anton, Sule, Couto - Svensson, Nemcha, Gross, Adeyemi - Beier, Guirassy

Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin - De Jong, Fermin, Gavi- Yamal, Raphinha, Lewandowski

Izvještaj

Nogometaši Paris SG-a plasirali su se u polufinale ovosezonske Lige prvaka iako su u uzvratnom dvoboju četvrtfinala izgubili na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu sa 2-3 (2-1), no kako su u prvoj utakmici na svom terenu slavili sa 3-1 prošli su dalje s ukupnih 5-4.

Parižani su poveli sa 2-0 golovima Ashrafa Hakimija (11) i Nuna Mendesa (28), no domaći su uspjeli preko Yourija Tielemansa (34), Johna McGinna (55) i Ezrija Konse (57) preokrenuti utakmicu te stići na samo gol od ukupnog poravnanja.

Aston Villa je od prve minute jurnula po pogodak kojim bi smanjila zaostatak iz prvog dvoboja te već u 2. minuti imala priliku nakon prekida, ali lopta ipak nije završila u mreži. S druge strane, igrači francuskog prvaka ograničili su se na prijetnje iz protunapada te im je takav pristup donio i prednost u 11. minuti.

Barcola je pobjegao po lijevoj strani, ubacio prizemnu loptu u kazneni prostor koju je Martinez uspio rukom izbiti ispred suparničkog napadača, ali samo na nogu natrčalog Hakimija koji nije propustio šansu zatresti mrežu.

Nakon što je u 28. minuti PSG zabio još jedan gol i otišao na ukupnih četiri gola razlike činilo se kako je pitanje putnika u polufinale odlučeno. Ovoga puta je Marquinhos povukao kontru po desnoj strani i proslijedio loptu do Dembelea, a ovaj je povratnom loptom pronašao Mendesa koji je preciznim udarcem sa 16 metara pogodio donji desni kut nemoćnog Martineza.

Povratak Aston Ville započeo je u 34. minuti kada su Tielemans i Rashford odigrali dupli pas nakon kojega je Belgijanac pucao sa 15-ak metara, a njegov udarac se odbio od bloka Pacha i prevario Donnarummu.

Kapetan McGinn je u 55. minuti sjajnom solo-akcijom dodatno podgrijao nadu domaćima. On je krenuo s loptom iz vlastite polovice, pretrčao gotovo 50 metara prije no što je pucao s više od 20 metara, a lopta je preletjela Donnarummu i završila pod samu gredu.

Bio je to početak najboljeg razdoblja utakmice za domaće, samo dvije minute potom udarac sa 16 metara oprobao je Rashford, ali Donnarumma je odličnom obranom odbio loptu u korner.

Ispostavilo se da je Donnarumma tom obranom na samo nekoliko sekundi odgodio gol jer je Rashford nakon kornera napravio slalom kroz gostujuću obranu i povratnom loptom pronašao Konsu koji je sa 10 metara pogodio bliži kut.

Tri minute kasnije ogla je Villa i do trećeg gola u kratkom vremenu, ali Donnarumma je još jednom odlično reagirao na udarac glavom Tielemansa. Vratar Parižana istaknuo se i u 70. minuti kada je skinuo "zicer" Marcu Asensiju koji je izašao sam pred njega.

Nakon te prilike domaći su ipak pali u igri te više nisu stvorili niti jednu priliku za pogodak kojim bi odveli dvoboj u produžetak.

Paris SG će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Reala iz Madrida i Arsenala koji će svoj uzvrat igrati u srijedu, a u koji Arsenal ulazi s prednosti od 3-0.

Nogometaši Barcelone plasirali su se u polufinale Lige prvaka, nakon što je na domaćem terenu Barcelona slavila 4-0 u prvom ogledu, u uzvratu je Borussia u Dortmundu pobijedila s nedovoljnih 3-1 (1-0).

U polufinalu Barcelona čeka pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između milanskog Intera i Bayerna. U prvom susretu Inter je u Muenchenu slavio s 2-1, a uzvrat u Milanu je u srijedu.

Borussia (D) je vodila 2-0 nakon dva pogotka Serhoua Guirassyja koji je u 11. minuti realizirao jedanaesterac, dok je u 49. zabio za 2-0. Barcelona je smanjila zaslugama domaćeg igrača Ramyja Bensebainija koji je u 54. pogodio vlastitu mrežu, a konačnih 3-1 postavio je novim golom Guirassy u 76. minuti.

Časno se time Borussia (D) i njen trener, hrvatski strateg Niko Kovač, oprostila od Lige prvaka te se prebacuje na Bundesligu gdje želi bitno poboljšati sadašnje osmo mjesto na ljestvici.

Barcelona iz 2017. godine i dalje ostaje jedina momčad koja je u nokaut fazi Lige prvaka uspjela nadoknaditi četiri ili više golova zaostatka iz prvog susreta. Tada je u uzvratu pobijedila PSG 6-1 nakon poraza u prvom susretu 0-4.

U Dortmundu je Barcelona doživjela prvi poraz u kalendarskoj 2025. godini. Posljednji put je moćni katalonski stroj poražen 21. prosinca prošle godine kada je Barcelonu svladao madridski Atletico.

Agresivno je Borussia (D) otvorila utakmicu i odmah je suparnika zbila skroz pred njegov šesnaesterac. Nekoliko puta je lopta opasno plesala na tri-četiri metra od gostujućih vrata, a već u 11. minuti njemački sastav je i poveo.

Vratar Barcelone Szczesny je srušio Grossa te je dosuđen jedanaesterac kojeg je hladnokrvno i precizno realizirao Guirassy za vodstvo Borussije. Odličan stalni presing radila je momčad iz Dortmunda kroz cijelo prvo poluvrijeme i Barcelona je bila posve nemoćna u organizaciji bilo kakvih opasnijih napada.

Borussia (D) je nastavila napadati pa je u 20. minuti zaprijetio Bensebaini, ali je pucao ravno u Szczesnyja, dok je u 29. pokušao Beier, ali je i on samo naciljao suparničkog vratara. U prvom dijelu domaćin je najbliže drugom pogotku bio u 37. minuti kada je hitronogi Adeyemi prevario svog čuvara i pucao u bliži kut, ali je i taj pokušaj zaustavio vratar Barcelone.

Jedine dvije solidne šanse Barcelona je u prvom poluvremenu složila u 30. i 39. minuti. Prvo su kombinirali Raphinha i Lewandowski, ali gosti tom prilikom nisu uspjeli niti uputiti udarac, dok je u 39. Kounde izašao sam pred Kobela, ali je domaći vratar bio uspješniji.

Od samog početka drugog poluvremena krenuli su novi naleti Borussije (D), slični onima na početku susreta i opet je vrlo brzo Barcelona kapitulirala. U 49. minuti, nakon kornera, Bensebaini je s druge vratnice vratio loptu pred sama Barcelonina vrata, a najviši je u skoku bio Guirassy koji se naklonio i glavom pogodio za 2-0.

Proključao je pritom Signal Iduna Park, pojavila se nada u čudo, ali ta je nada trajala samo nekoliko minuta jer je u 54. minuti Barcelona smanjila na 1-2. Desnu stranu je probio Fermin te je uputio loptu prema šesnaesterca. U trku je loptu zahvatio Bensebaini i umjesto da raščisti situaciju, on je topovski naciljao vlastitu mrežu.

Otvoreno se nastavilo igrati i nakon toga, Borussia (D) nije slomljena primljenim pogotkom, pa je u 59. ponovno zaprijetio Beier. Ipak, njegov je udarac prošao pored vratnice. Nova nada za Nijemce se pojavila u 76. minuti kada je Guirassy kompletirao 'hat-trick' i zabio za 3-1. Duranville je ubacio loptu u šesnaesterac, a gostujući igrači nisu uspjeli riješiti problem. Pogriješio je Araujo, dodao Guirassyju koji je bio neumoljiv i treći put precizan.

Odmah nakon toga je Borussia (D) zabila i četvrti gol, strijelac je bio Brandt, ali je pogodak poništen zbog prethodnog zaleđa. Pokušala je Borussia (D) zakomplicirati ovaj uzvrat u samoj završnici, ali nije uspjela. Četiri gola minusa iz prve utakmice ipak su bili previše.

Kronologija

90+4' - Kraj u Birminghamu! Villa je došla do 3:2 pobjede, ali PSG prolazi u polufinale. Borussia Dortmund odigrala je odličnu utakmicu, ali slavlje od 3:1 nije bilo dovoljno.

90' - Samo tri minute nadoknade u Birminghamu.

89' - Ponovno spašava Martinez. Doue je bio u velikoj prilici. Čini se da se Villa ispuhala. Treba im očajnički pogodak za produžetke.

83' - Hakimi je sad bio u prilici sve riješiti, ali Martinez drži Villu u igri. Kakva večer!

76' - GOOOOL! Borussia ponovno ima +2. Guirassy je zabio hat-trick. Treći pogodak sjajnog Gvinejca pogledajte OVDJE.

76' - Sada je Dembele bio u prilici nakon kontre, ali brani to Martinez.

70' - Donnarumma spašava PSG! Sam je izbio Marco Asensio pred Talijana koji drži PSG ovdje iznad vode.

59' - Kakva panika u redovima PSG-a! Donnarumma čupa loptu i spašava svoju ekipu. Villa leti terenom, Birmingham je u deliriju!

Foto: Profimedia

58' - GOOOOOL! Aston Villa je preokrenula! Vode 3:2. Konsa je strijelac, zaostaju samo jedan gol u ukupnom rezultatu. Pogodak pogledajte OVDJE.

54' - GOOOL! Barcelona dolazi do pogotka nakon kojeg lakše dišu. Bensebaini je loptu spremio u svoju mrežu. Pogodak pogledajte OVDJE.

54' - GOL za Villu! Ne predaju se Villansi, Mcginn zabija golčinu! Sada je 3:5 ukupno. Pogodak pogledajte OVDJE.

49' - GOOOOOOL! Sada ni Poljak ne može ništa. Bensebaini loptu iz kornera prebacuje loptu na drugu vratnicu gdje je Guirassy i to sprema u mrežu. 2:4 je ukupno. Pogodak pogledajte OVDJE.

48' - Szczesny nastavlja gdje je stao u prvom poluvremenu. Prvo je obranio Adeyemiju, a onda i Grossu.

46' - Kreću druga poluvremena. Villu čeka nemoguća zadaća, a slično je i Borussiji iako se Barcelona nudi. Flick sigurno nije zadovoljan prvim poluvremenom.

U prvom poluvremenu, Borussia je čak 10 puta pucala k vratima Barcelone, a Wojciech Szczęsny skupio je već šest obrana.

Foto: Profimedia

45+2' - Kraj prvog poluvremena i u Dortmundu. Odlično igraju momci Nike Kovača, zaslužili su više od jednog gola prednosti. Ovako ih čeka težak posao u drugom poluvremenu, zaostaju tri pogotka.

45+1' - Poluvrijeme je na Villa parku. Parižani su brzo ugasili euforiji domaćina. Rezultat je 1:2, a ukupno 2:5.

45' - Udarac Adeyemija ide pokraj vratiju.

39' - Najveća prilika za Barcu. De Jong je savršeno ubacio, Koundé se našao oči u oči s Kobelom, ali nije dobro primirio loptu i to je uhvatio švicarski vratar.

37' - Adeyemi je sada bio u prilici, ali nova obrana Szczesnog. Borussia nastavlja s pritiskom.

35' - Požutio je Frankie de Jong, grub prekršaj nad Nmechom.

34' - Villa se vraća! Tielemans je pucao, a od Pacha se lopta odbija u mrežu. 2:5 je ukupno. Pogodak možete vidjeti OVDJE.

29' - Nova prilika za Borussiju. Gross je odlično ubacio iz slobodnog udarca, ali udarac Beiera opet ide u vratara Barcelone.

27' - GOL za PSG! Nuno Mendes zabija za 0:2 i čini se da je sve riješeno već unutar prvih pola sata. Pogodak pogledajte OVDJE.

22' - Na obje utakmice ukupni rezultat je 4:1 za goste. PSG za sada rutinski umrtvio igru, Barceloni to ne uspijeva.

20' - Dobar pokušaj Bensebainija glavom nakon korenera, ali točno u ruke Szczesnog.

19' - Aston Villa pritišće, Donnarumma je obranio udarac Pua Torresa.

16' - Gross je zabio pogdak, ali bilo je očito zaleđe. Ostaje 1:0.

Foto: Profimedia

11' - Guirassy izvodi jedanaesterac! Pogađa prekrasno panenkom. Borussia je smanjila ukupni rezultat na 1:4. Pogodak i prekršaj pogledajte OVDJE.

11' - GOL Za PSG! Hakimi je strijelac. Pogodak pogledajte OVDJE.

9' - Penal za Borussiju! Pascal Gross je srušen u kaznenom prostoru. Srušio ga je poljski vratar.

7' - Borussia je opasno stisnula. Redaju se prilike, obrana Barcelone je na velikom iskušenju. Pravo je čudo što je još 0:0.

5' - Velika prilika za Borussiju! Adeyemi je povukao, dao na krilo za Grossa koji šalje opasnu loptu u peterac, ali uz manje probleme, riješila je to obrana Barcelone.

4' - Pogriješio je Cubarsi i predao loptu Beieru u opasnoj zoni, ali udarac nije bio opasan i lagan je to zadatak za Sczesnog.

Foto: PROFIMEDIA

2' - Lije kiša na Villa parku, ali to ne smeta gostujućim ultrasima koji su skinuli majice.

1' - Počele su utakmice u Dortmundu i Birminghamu. Na Villa parku došlo je do greške i puštena je himna Europske lige umjesto Lige prvaka.

Utakmice kreću za 15 minuta.

Foto: Profimedia

Tu su i sastavi Aston Ville i PSG-a.

U Birminghamu se danas tražila ulaznica više. Navijači Ville vjeruju u preokret.

Najava

Liga prvaka doša je do četvrtfinalne faze, i to do uzvratnih utakmica što znači da ćemo večeras saznati prva dva polufinalista ovosezonskog izdanja elitnog klupskog nogometnog natjecanja. Puno odgovora dobili smo već u prvim utakmicama pa tako danas domaćini imaju težak zadatak pred sobom.

Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund poraženi su čak s 4:0 u Barceloni i samo ih teorija drži u igri. Točnije, napravit će vjerojatno i najveće iznenađenje u povijesti natjecanja ako danas nekako izbore polufinale. Nema puno lakši zadat niti Aston Villa. Englezi su u Parizu izgubili 3:1, ali nade još ima. Cijeli Birmingham sanja čudo u najvećoj utakmici u ovom stoljeću za Aston Villu, europskog prvaka iz 1982.

