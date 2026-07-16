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odlazak u tursku /

Arsenal se oprostio od Trossarda, Belgijac potpisao trogodišnji ugovor s Besiktasom

Arsenal se oprostio od Trossarda, Belgijac potpisao trogodišnji ugovor s Besiktasom
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Foto: Matt Impey/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vrijednost transfera procjenjuje se na 18 milijuna eura.

16.7.2026.
11:09
Hina
Matt Impey/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Napadač belgijske nogometne reprezentacije, 31-godišnji Leandro Trossard napustio je redove engleskog prvaka Arsenala te će karijeru nastaviti u turskom Besiktasu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Vrijednost transfera procjenjuje se na 18 milijuna eura.

Peošle sezone Trossard je u Arsenalovu pohodu na prvi naslov engleskog prvaka nakon 22 godine sudjelovao sa šest golova i šest asistencija, dok je tijekom tri i pol sezone provedene među "topnicima" upisao 174 nastupa i 36 golova u svim natjecanjima.

ArsenalBešiktaš
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