Arsenal se oprostio od Trossarda, Belgijac potpisao trogodišnji ugovor s Besiktasom

Napadač belgijske nogometne reprezentacije, 31-godišnji Leandro Trossard napustio je redove engleskog prvaka Arsenala te će karijeru nastaviti u turskom Besiktasu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Vrijednost transfera procjenjuje se na 18 milijuna eura.

Peošle sezone Trossard je u Arsenalovu pohodu na prvi naslov engleskog prvaka nakon 22 godine sudjelovao sa šest golova i šest asistencija, dok je tijekom tri i pol sezone provedene među "topnicima" upisao 174 nastupa i 36 golova u svim natjecanjima.