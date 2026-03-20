Kontroverza: Argentina će biti proglašena pobjednikom utakmice koja se neće igrati?

tkazani nogometni spektakl između Argentine i Španjolske, poznat kao Finalissima, dobio je bizaran epilog. Iako se prvaci Južne Amerike i Europe nisu susreli na terenu, predsjednik južnoameričke nogometne federacije (CONMEBOL) proglasio je Argentinu pobjednikom i pokrenuo diplomatski rat s UEFA-om.

Od ratne zone do propalih pregovora

Utakmica se originalno trebala odigrati 27. ožujka u katarskom Lusailu, no otkazana je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku koji je ugrozio sigurnost i zračni promet. To je bio tek početak sage. U tjednima koji su uslijedili, krovne nogometne organizacije nisu uspjele pronaći alternativno rješenje.

UEFA je predložila madridski stadion Santiago Bernabéu kao zamjensku lokaciju, što je Argentinski nogometni savez (AFA) odbio, tvrdeći da Madrid ne može biti neutralan teren za utakmicu protiv Španjolske. Argentinci su potom pristali na igranje u Rimu, ali su tražili pomicanje datuma na 31. ožujka. Taj prijedlog UEFA nije mogla prihvatiti zbog gustog klupskog rasporeda, nakon čega su pregovori definitivno propali.

"Mi smo dvostruki prvaci!"

Umjesto pomirljivih tonova, uslijedila je provokacija. Predsjednik CONMEBOL-a, Alejandro Domínguez, iskoristio je ždrijeb Cope Libertadores kako bi izjavio da je Argentina "dvostruki prvak Finalissime" jer se Španjolci "nisu ni pojavili". Njegova izjava, u kojoj je situaciju usporedio s pobjedom bez borbe (walkover), protumačena je kao otvoreno ismijavanje europskih rivala, objavio je portal Goal.com.

Najveći gubitnik u cijeloj priči, osim navijača, mogao bi biti Lionel Messi, prva zvijezda Argentine. Navodno je Leo bio iznimno motiviran za ovaj susret i vidio ga je kao ključnu pripremu za Svjetsko prvenstvo i priliku za osvajanje svog 49. trofeja u karijeri.

