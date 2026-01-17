Ante genije, čudo prirode: Budimir zabio dva gola za pobjedu Osasune

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je dva pogotka za Osasunu koja je na svom El Sadaru u Pamploni preokretom došla do pobjede (3-2) protiv Real Ovieda u 20. kolu španjolske La Lige.

Gostujuća momčad je dvaput vodila, ali je oba puta hrvatski napadač vraćao Osasunu u rezultatsku ravnotežu. Federico Vinas je u 40. minuti postigao vodeći pogodak za Oviedo. Dvije minute poslije je Budimir postigao pogodak koji je poništen zbog prethodnog igranja rukom.

No, u 45. minuti je Ante nadvisio svoje čuvare i glavom poslao loptu u mrežu. Gol OVDJE.

U 68. minuti je Oviedo ponovno došao do prednosti, a strijelac je bio Alberto Reina.

No, u 75. minuti je odličnu akciju Osasune pogotkom nogom iz srca kaznenog prostora završio Budimir i tako došao do osmog gola u ovoj sezoni La Lige. Gol OVDJE.

Potpun preokret i pobjedu Osasuni snažnim i preciznim udarcem donio je Victor Munoz u drugoj minuti sučevog dodatka.

Osasuna je prvom pobjedom u novoj kalendarskoj godini došla do 22 boda i privremeno skočila na 11. mjesto. Oviedo je s 13 bodova na zadnjoj, 20. poziciji.

Vodeća Barcelona ima 49 bodova, jedan više od Real Madrida koji je u subotu s 2-0 pobijedio Levante na svom stadionu. Barcelona će utakmicu 20. kola odigrati u nedjelju (21 sat), kad će gostovati kod Real Sociedada.

