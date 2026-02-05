FREEMAIL
ON IM TREBA /

Bomba iz Španjolske! Barcelona želi napadača Vatrenih, spominje se 10 milijuna eura

Bomba iz Španjolske! Barcelona želi napadača Vatrenih, spominje se 10 milijuna eura
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Barcelona želi imati napadača koji bi bio target man i koji bi pomogao u situacijama kada se ekipe povuku

5.2.2026.
9:35
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Ante Budimir radi odlične stvari u Osasuni. Postao je istinska legenda tog kluba iz Pamplone. Ove sezone je zabio već 12 golova u 24 utakmice u svim natjecanjima.

Često ga se povezuje s odlaskom iz Osasune, a sada španjolski mediji pišu o zainteresiranosti, niti manje, niti više, nego velike Barcelone. Naime, kako piše fichajes.net, Barcelona želi imati napadača koji bi bio target man i koji bi pomogao u situacijama kada se ekipe povuku.

"Možda nije napadač s blještavim tehničkim vještinama ili stalnom pokretljivošću, ali se ističe u završetku napada, igri leđima okrenut golu i iskorištavanju opasnih prostora. Upravo ono što Barceloni trenutno nedostaje u momčadi", piše fichajes za Antu Budimira. 

Barcelona bi, prema spomenutom izboru, mogla Budimira dovesti iz Osasune za nešto ispod 10 milijuna eura.

