Novi posao na Rujevici: Damir Mišković prodao važnu kariku Rijeke Mamiću

Rijeka je ostala bez još jednog igrača. Damir Mišković prodao je Luku Menala u Sarajevo. Menalo se vraća u Bosnu i Hercegovinu gdje je i počeo karijeru.

Ključan čovjek u dovođenju Menala na Koševo je bio njegov bivši trener, a sada savjetnik u FK Sarajevu, Zoran Mamić, inače bjegunac od hrvatskog pravosuđa. "Luka Menalo je igrač kojeg smo željeli dovesti i koji se uklapa u našu sportsku strategiju. Radi se o nogometašu s iskustvom igranja u zahtjevnim sredinama, reprezentativnim statusom i profilom koji donosi konkretnu vrijednost našoj ofenzivi. Od njega očekujemo da preuzme odgovornost na terenu i da svojom kvalitetom podigne nivo igre ekipe", kazao je Mamić za stranice FK Sarajeva.

👋 Luka Menalo: "Hvala svima, obitelji Mišković, svim igračima s kojima sam igrao, svim navijačima i djelatnicima kluba jer omogućili su mi da provedem prelijepo vrijeme u Rijeci i doživim nezaboravne trenutke koje ću pamtiti cijeli život" 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/xQonL4RBYl — NK Rijeka (@NKRijeka) February 4, 2026

Menalo je u Rijeci odigrao 85 utakmica u dva navrata, a bio je član Dinama dugo vremena te skupio 91 utakmicu. Za Sarajevo je potpisao na dvije i pol godine s mogućnošću još jedne, a iznos transfera još nije poznat.

POGLEDAJTE VIDEO: Jelovčić: 'Napast ćemo broncu, idemo to uzeti!'