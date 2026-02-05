FREEMAIL
IGRAO I ZA DINAMO /

Novi posao na Rujevici: Damir Mišković prodao važnu kariku Rijeke Mamiću

Novi posao na Rujevici: Damir Mišković prodao važnu kariku Rijeke Mamiću
Foto: Sime Zelic/pixsell

U Rijeci je odigrao 85 utakmica u dva navrata

5.2.2026.
8:57
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Rijeka je ostala bez još jednog igrača. Damir Mišković prodao je Luku Menala u Sarajevo. Menalo se vraća u Bosnu i Hercegovinu gdje je i počeo karijeru. 

Ključan čovjek u dovođenju Menala na Koševo je bio njegov bivši trener, a sada savjetnik u FK Sarajevu, Zoran Mamić, inače bjegunac od hrvatskog pravosuđa. "Luka Menalo je igrač kojeg smo željeli dovesti i koji se uklapa u našu sportsku strategiju. Radi se o nogometašu s iskustvom igranja u zahtjevnim sredinama, reprezentativnim statusom i profilom koji donosi konkretnu vrijednost našoj ofenzivi. Od njega očekujemo da preuzme odgovornost na terenu i da svojom kvalitetom podigne nivo igre ekipe", kazao je Mamić za stranice FK Sarajeva.

 

 

Menalo je u Rijeci odigrao 85 utakmica u dva navrata, a bio je član Dinama dugo vremena te skupio 91 utakmicu. Za Sarajevo je potpisao na dvije i pol godine s mogućnošću još jedne, a iznos transfera još nije poznat.

