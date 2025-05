Anketa: Gdje bi Luka Modrić trebao nastaviti karijeru?

Luka Modrić na kraju sezone odlazi iz Real Madrida, ali u ovom trenutku se ne zna koji je njegov sljedeći klub. Teško je za očekivati da je ovo konačni kraj jer Modrić je već pokazao želju da s Hrvatskom odradi Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi 2026. i tada se oprosti. To znači da će još jednu sezonu održavati formu u klubu koji nije Real Madrid.

Dinamo

Ne treba niti spominjati da su mnogi pomislili da je to prilika da Luka Modrić odradi sezonu u Dinamu. Koliko je to realno, teško je reći, ali svakako nije nemoguće, pogotovo što je novi predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban, Modrićev uzor. Također u Dinamu bi imao odriješene ruke što se tiče minutaže, izgledno je da bi mogao birati koliko želi igrati po utakmici. Koliko je za Dinamo dobro da Modrić dođe, to je druga priča.

MLS

Druga opcija koju su ne tako davno spominjali Španjolci je Sevilla, ali to ne zvuči baš vjerojatno. Luka Modrić previše voli Real i Real njega da bi karijeru završio u nekom od rivala iz Španjolske. Neka druga liga petice zvuči realnije, ali koliko bi ti klubovi bili zainteresirani za 40-godišnjeg igrača je teško za reći.

Treća opcija i možda i najrealnija je, kako je to napisao novinar Net.hr-a Dominik Franculić napisao, je odlazak na drugi kontinent, a zbog nadolazećeg Svjetskog prvenstva MLS se čini kao pravi izbor. Modrić bi tamo bio velika zvijezda, dobio bi astronomsku plaću, a mogao bi napraviti odličnu pripremu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Saudijska Arabija

Isto tako, jedna od mogućih sljedećih destinacija mogla bi biti i Saudijska Arabija. Voditelj RTL Sporta Filip Brkić je u četvrtak navečer u RTL-u Danas rekao kako Saudijska Arabija nudi enormnu zaradu kakvu mu ne može dati nitko u Europi.

