Večer za pamćenje! Kramarić rekord obilježio hat-trickom, treći pogodak je remek-djelo!

Hoffenheim i Borussia Mönchengladbach otvorili su 17. kolo Bundeslige, a večer će se pamtiti po povijesnom dosegu Andreja Kramarića. Iskusni napadač Hoffenheima započeo je susret u početnoj postavi i upisao svoj 302. nastup u Bundesligi, čime je prestigao Zvonimira Soldu i postao Hrvat s najviše utakmica u njemačkoj eliti.

Kramarić je jubilej obilježio na najbolji mogući način, pogotkom s bijele točke u 22. minuti, a osim toga postigao je još dva pogotak i time upisao hat-trick. Treći pogodak je malo remek-djelo, pogledajte ga ovdje. Time je dodatno podebljao učinak u dresu Hoffenheima, za koji od dolaska 2016. godine ima 150 golova i 71 asistenciju, status klupske legende odavno je neupitan.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ove sezone upisao je 18 nastupa uz pet pogodaka i pet asistencija, a ugovor mu istječe na kraju sezone.

Dosadašnji rekorder Zvonimir Soldo ostao je upamćen kao simbol Stuttgarta. U Njemačku je stigao 1996. godine nakon Intera iz Zaprešića i Dinama te je deset godina bio standardan član Stuttgarta. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 61 nastup i bio jedan od ključnih igrača u pohodu na broncu na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a