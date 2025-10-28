Andrej Kramarić odigrao odlično, pa fulao penal u raspucavanju i izbacio Hoffenheim iz kupa

U šesnaestini finala njemačkog kupa sastala su se dva prvoligaša, St. Pauli i Hoffenheim. Utakmica je to 14. i 7. momčadi Bundeslige, a u njoj je nastupio treći najbolji strijelac Hrvatske svih vremena – Andrej Kramarić.

St. Pauli je u utakmicu ušao na najbolji mogući način i poveo već u prvoj minuti golom Haukea Wahla, a s tim se rezultatom otišlo i na poluvrijeme. Odmah po početku drugog poluvremena, u 47. minuti, zabija Grischa Prömel na asistenciju Kramarića nakon kornera. Nakon toga bilo je još nekoliko zanimljivosti, od čega je najistaknutija ruka igrača Hoffenheima u šesnaestercu iz 83. minute, koju sudac Daniel Schlager nije sudio, te pad Kramarića u šesnaestercu u drugoj minuti nadoknade na što je sudac također samo odmahnuo rukom. S rezultatom 1:1 završio je regularni dio susreta, nakon čega su slijedili produžeci. Schlager je u 106. minuti dosudio igranje rukom, ali ovog puta ne igrača Hoffenheima, već igrača St. Paulija, te je Kramarić mirno realizirao jedanaesterac uz lijevu vratnicu.

Na samom kraju drugog poluvremena produžetaka Mathias Pereira Lage ponovno poravnava rezultat i odvodi utakmicu na raspucavanje jedanaesteraca u kojima je bolji bio St. Pauli 9:8 uz promašeni jedanaesterac Andreja Kramarića, koji je pucao nisko po sredini gola.

