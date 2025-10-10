PETARDA U SEULU /

Ancelottijev Brazil konačno proigrao: Ovakvog će ga teško itko pobijediti

Foto: Anthony Wallace/afp/profimedia

Momčad Carla Ancelottija pokazala je atraktivan stil igre u napadu, igrajući s čak četiri napadača i samo dva veznjaka

10.10.2025.
16:41
HINA
Brazil je u prijateljskoj utakmici u Seulu uvjerljivo svladao Južnu Koreju s 5-0, uz dva gola 18-godišnjeg krilnog igrača Chelseaja Estevaoa.

Prvi gol Estevao je postigao u 13. minuti, a drugi u 47. minuti. I Rodrygo je zabio dva puta (41, 49), dok je Vinicius Jr. dodao je peti gol u 77. minuti.

Momčad Carla Ancelottija pokazala je atraktivan stil igre u napadu, igrajući s čak četiri napadača i samo dva veznjaka. 

Brazilska pobjeda označila je njihov treći trijumf u pet utakmica pod Ancelottijem.

Brazil nastavlja svoju turneju po Aziji utakmicom u utorak u Japanu, koji je u petak odigrao neriješeno (2-2) protiv Paragvaja, još jednog sudionika Svjetskog prvenstva. Japanci su se spasili domaćeg poraza golom napadača Feyenoorda Ayase Uede u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. 

