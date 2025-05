Bivši igrač Reala napomenuo klubu što napraviti s Lukom: 'Ne postoji takav igrač...'

Teško je danas zamisliti svlačionicu Reala bez Luke Modrića. Dok brojni velikani brzo gube svoje mjesto u madridskom stroju, hrvatski maestro i dalje odolijeva vremenu i konkurenciji. Njegov status u klubu potvrđen je i činjenicom da će ostati do najmanje Svjetskog klupskog prvenstva, a u narednim tjednima očekuje ga i ključan sastanak s vrhom klupske uprave koji bi mogao definirati njegov daljnji put u bijelom dresu.

Jedan od onih koji vjeruju da Modrić i dalje ima što ponuditi jest bivši igrač Reala Álvaro Benito koji se u emisiji španjolske radijske postaje CADENA SER osvrnuo na Lukinu formu, utjecaj i moguću ulogu pod vodstvom budućeg trenera Xabija Alonsa.

"Ne postoji igrač s takvim osjećajem za igru", izjavio je Benito. "Pokušavam biti objektivan kad govorim o njemu, ali i dalje mislim da je iznimno koristan igrač. Protiv Mallorce je bio najbolji na terenu i, što je najvažnije, fizički ne zaostaje ni za kim. Ne postoji igrač s takvim osjećajem za kolektivnu igru, s tolikim razumijevanjem onoga što utakmica zahtijeva..."

Uz pohvale Modriću, Benito je izrazio povjerenje u novog čovjeka koji preuzima momčad.

"Vjerujem da će Xabi Alonso biti na visini zadatka i da će nam donijeti razloga za slavlje."

U istoj emisiji istaknuto je koliko Modrić još uvijek doprinosi i bez posjeda lopte – njegov pristup, strast i volja za igrom u svakom trenutku ostaju neupitni. Njegovo iskustvo, čitanje igre i liderstvo na terenu nemaju zamjenu, a u godinama kada većina igrača odavno razmišlja o mirovini, Luka i dalje diktira tempo Reala.

Benito je pritom dodirnuo još nekoliko tema, posebno istaknuvši napredak mladog igrača kojeg je trenirao još kao dječaka, kao i doprinos Kyliana Mbappéa.

"Jako me veseli pogodak Jacoboa jer sam ga trenirao kad je imao deset godina u uzrastu do 12 godina. Presretan sam zbog njega... Također, istaknuo bih Mbappéovo osvajanje titule najboljeg strijelca, iako je to individualni cilj koji nikoga neće utješiti. Barem je bio aktivan, angažiran i pokazao je predanost u najtežim trenucima."

U razgovoru se posebno osvrnuo i na pitanje mogućeg produljenja suradnje između Modrića i kluba. Odluka nije laka, ali Benito ne dvoji.

U sezoni kada se nazire kraj jedne od najvećih karijera modernog nogometa, pitanje hoće li Luka dočekati Svjetsko prvenstvo 2026. kao član Reala lebdi kao jedno od najvećih. Ako mu se to omogući, bio bi to oproštaj dostojan onoga što je Modrić dao ovom klubu – a dao je sve.

