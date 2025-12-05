Netflix kupuje filmske i TV studije, te streaming Warner Brosa: Što će biti s HBO-om?

Netflix je pristao kupiti filmski i streaming poslovanje Warner Bros Discoveryja za 72 milijarde dolara u velikom holivudskom dogovoru, piše BBC.

Ova platforma se pojavila kao najbolji ponuditelj za Warner Bros ispred konkurenata Comcasta i Paramount Skydancea nakon dugotrajne bitke.

Warner Bros posjeduje franšize uključujući Harry Pottera i Igre Prijestolja, te streaming servis HBO Max.

Radikalno preoblikovanje industrije

Ovo preuzimanje trebalo bi dovesti do radikalno preoblikovanja američke filmske i medijske industrije, ali analitičari upozoravaju da je konačni dogovor još uvijek podložan odobrenju regulatora tržišnog natjecanja.

Suizvršni direktor Netflixa Ted Sarandos rekao je da streaming servis "vrlo uvjeren" da će dobiti potrebna regulatorna odobrenja i da ide "punom brzinom" prema tome. Izjavio je da, kombiniranjem biblioteke Warner Brosovih serija i filmova s platforminim serijama poput Stranger Things, mogu publici dati više onoga što vole.

"Warner Bros je definirao prošlo stoljeće zabave, a zajedno možemo definirati sljedeće", rekao je Sarandos.

Hoće li se HBO ostati zasebna platforma?

Na upit hoće li HBO ostati odvojeni streaming servis, suizvršni direktor Greg Peters je rekao da Netflix smatra HBO brend važnim za potrošače, ali je nadodao da je prerano ulaziti u bilo kakve specifičnosti.

Netflix procjenjuje da će ostvariti dvije do tri milijarde dolara uštede, uglavnom eliminiranjem preklapanja u podršci i tehnološkim segmentima poslovanja.

Sarandos priznaje da je akvizicija možda iznenadila neke dioničare, ali da je ovo "rijetka prilika" za postavljanje Netflixa na put dugoročnog uspjeha "desetljećima unaprijed".

Dogovor vrijedan 72 milijarde dolara

David Zaslav, predsjednik i glavni izvršni direktor Warner Brosa, je dodao da će sporazum spojiti "dvije najveće pripovjedačke kompanije".

Dogovor o gotovini i dionicama vrijedi 27,75 dolara po dionici Warner Brosa, s ukupnom vrijednošću poduzeća, koja uključuje dugove i vrijednost dionica, od oko 82,7 milijardi dolara. Vrijednost kapitala, odnosno gotovinska cijena, iznosi 72 milijarde dolara.

Upravni odbori obje tvrtke su jednoglasno odobrili sporazum.

Warner Bros je prije odbio ponudu

Očekuje se da će preuzimanje Warner Brosa Netflixu omogućiti širenje produkcijskih kapaciteta i veća ulaganja u originalni sadržaj. Posao će biti dovršen nakon što se Warner Bros podijeli na dvije zasebno kotirajuće tvrtke, streaming i studiji te globalne mreže, koje uključuju CNN i sportske kanale.

Analitičar Paolo Pescatore ističe da je riječ o snažnoj poruci Netflixovih globalnih ambicija, ali upozorava na izazove spajanja ovako velikih poslovanja. Paramount je ranije pokušao kupiti cijelu kompaniju, no Warner Bros je tu ponudu odbio.

Stručnjaci očekuju da će se američki regulator uključiti zbog veličine nove medijske sile. Tom Harrington iz Enders Analysis smatra da bi odobrenje imalo ogroman utjecaj na Hollywood, uključujući moguće smanjenje filmske i TV produkcije te jačanje otpora u industriji. Za potrošače bi spajanje vjerojatno značilo više cijene pretplate, iako bi HBO Max postao manje važan ili bi nestao.

