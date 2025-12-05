Miley Cyrus u šali otkrila 'pravi' razlog radi kojeg se zaručila: Mogao bi vas iznenaditi

Glumačka zvijezda Miley Cyrus (33), potvrdila je zaruke s 27-godišnjim glazbenikom Maxxom Morandom u utorak, nakon što je na nedavnom crvenom tepihu javnosti pokazala prsten vrijedan 150.000 dolara na prstenjaku lijeve ruke.

U gostovanju u popularnoj emisiji Jimmy Kimmel Live, Cyrus se našalila da je pristala udati se za Moranda zbog jedne svoje tajne “fobije”. Naime, radi se o papirofobiji - fobiji od papira. Cyrus je voditelju Kimmelu rekla da “mrzi papir” te da joj čak i pogled na njegove kartice za voditelje na stolu izaziva osjećaj da će “povratiti”. Priznala je da je “pravi problem kada ljudi imaju suhe ruke i diraju papir”.

Zanimljiva navika zaručnika

Zbog svoje intenzivne odbojnosti, Cyrus je otkrila da njezin zaručnik Morando mora otvarati sve njezine Amazon pakete izvan kuće.

“Zato sam se i zaručila. Natjerala sam svog zaručnika da otvara sve pakete vani”, našalila se. Kimmel ju je potom u šali pitao hoće li uopće “potpisati vjenčani list” kada se ona i Morando vjenčaju. Cyrus je tada spomenula svoj “posljednji brak” s Liamom Hemsworthom, prisjetivši se da je njihov vjenčani list bio na “glatkom papiru”, što joj je, kaže, “bolje”.

Prsten na popustu?

Gostovanje je započelo Kimmelovom čestitkom: “Čestitam na zarukama. Vidim da nosiš prsten”, rekao je, dok je publika glasno zapljeskala. Kimmel je zatim primijetio da je Morando zaprosio Miley samo nekoliko tjedana prije Božića, što bi ga moglo dovesti u nezgodnu situaciju oko božićnog poklona.

“Pitam se je li tvoj zaručnik shvatio da bi, da je pričekao još tri tjedna, izbjegao smišljati božićni dar.” Miley je bez oklijevanja okrenula kameru prema prstenu od 150.000 dolara i našalila se: “Ovo je bio Black Friday popust, dušo.”

Cyrus se u emisiji pojavila kako bi promovirala novu Avatar franšizu Jamesa Camerona, Avatar: Fire and Ash, za koju je otpjevala baladu Dream As One. Prije snimanja, Cyrus je stigla u El Capitan Theater u Hollywoodu u vrlo elegantnoj kombinaciji koju su činile kožne hlače uskog kroja, puf jakna od krzna, bijeli čipkasti top i ekstremno visoke štikle.

