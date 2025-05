Modrić je ušetao u Perezov ured kako bi ga upozorio na jedno: U svlačionici vlada rat

Iako su u prošlosti mnoge legende Real Madrida dočekale hladan oproštaj, Luka Modrić ostaje iznimka – on, unatoč godinama i neizvjesnoj budućnosti, i dalje nosi bijeli dres i traku kapetana, ali i veliku odgovornost unutar svlačionice. Njegova riječ se sluša – čak i u uredu Florentina Péreza.

Hrvatski veznjak već više od desetljeća predvodi sredinu najtrofejnijeg kluba na svijetu, a navodno je nedavno održao ozbiljan razgovor s predsjednikom Reala. Iako nije poznato hoće li i nakon ljeta ostati u Madridu, Modrić je, prema pisanju španjolskih novinara, zabrinut za budućnost ekipe i klub u kojem je ispisao povijest.

Podsjetimo, produžio je ugovor na samo mjesec dana kako bi mogao zaigrati na Svjetskom klupskom prvenstvu koje slijedi. Što će biti nakon toga, još nije poznato – iako Modrić ne krije želju da karijeru završi upravo na Santiago Bernabeuu, možda čak i nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine. Ipak, odluka je u rukama Xabija Alonsa, budućeg trenera Reala.

No, bez obzira na to hoće li nastaviti igrati u bijelom dresu, Luka je pokazao koliko mu je stalo do kluba. Prema informacijama iz Španjolske, uputio se direktno kod Péreza kako bi mu ukazao na ozbiljnu pukotinu unutar momčadi – onu koja je, čini se, uvelike utjecala na rezultate ove sezone.

Naime, dolazak Kyliana Mbappéa prošlog ljeta navodno je uzrokovao velike tenzije u svlačionici. Najviše se, pišu mediji, tome protivio Vinicius Junior koji je od prvog dana tvrdio da francuski superstar nije potreban te da će narušiti ravnotežu u momčadi. Vrijeme je pokazalo da su odnosi među glavnim zvijezdama itekako zahladili – Mbappé je briljirao na terenu, a Brazilac je više punio stupce tabloida nego protivničke mreže.

Unatoč naporima Carla Ancelottija, animozitet između dvojice igrača navodno je prerastao u otvoreni sukob, pa je Modrić odlučio reagirati. Prema tvrdnjama novinara, upozorio je predsjednika da toksičnost tog odnosa nagriza timsku koheziju i atmosferu unutar momčadi.

Kako tvrde izvori, nastale su dvije grupacije – jedna okupljena oko Viniciusa, koju većinom čine Brazilci, dok su francuski igrači stali uz Mbappéa. Sukob ega i lojalnosti ozbiljno je uzdrmao jedinstvo u svlačionici, a cijena toga bila je sezona bez ijednog osvojenog trofeja.

U tom kontekstu, Modrić je, ne mareći za vlastitu budućnost, poručio da klub mora reagirati i riješiti ovaj problem – čak i ako to znači da se netko od velikih mora maknuti. Prema španjolskim nagađanjima, ako se dođe do te točke, izgledno je da će upravo Vinicius biti taj koji će napustiti Madrid.

