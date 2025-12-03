FREEMAIL
Hit-trenera htjeli su Dinamo i Crvena zvezda, ali on ostaje u klubu u kojem hara Europom

Hit-trenera htjeli su Dinamo i Crvena zvezda, ali on ostaje u klubu u kojem hara Europom
Foto: Igor Kupljenik/zuma Press/profimedia

Trener koji briljantno vodi hit-klub u Sloveniji bio je povezivan s Dinamom i Crvenom zvezdom

3.12.2025.
21:09
Sportski.net
Igor Kupljenik/zuma Press/profimedia
O španjolskom treneru Albertu Rieri puno se piše na ovim prostorima. Trener koji briljantno vodi hit-klub u Sloveniji bio je povezivan s Dinamom i Crvenom zvezdom, ali te priče do daljnjega padaju u vodu jer je Riera potpisao novi ugovor s Celjem do 2028. godine.

"Postoji nekoliko razloga za produljenje ugovora. Prvo: čudovište koje smo stvorili u Celju još uvijek je gladno. Gladno novih uspjeha. U domaćem prvenstvu, kup natjecanjima i u europskim natjecanjima. Kad kažem da se celjska momčad može ravnopravno natjecati s bilo kojom momčadi koja nam se suprotstavi u Europi, vjerujem u to i stojim iza toga. Imamo puno nedovršenog posla.

Drugo, uvijek sam ponavljao da se u Celju osjećam sretno i voljeno. Ljudi u klubu mi vjeruju, a i ja vjerujem njima. Naša podrška na stadionu raste. Zašto bih bježao od nečega tako lijepog?", rekao je Riera na potpisivanju ugovora za službenu stranicu Celja. 

 

 

Riera je Celje vodio u 106 utakmica, osvojio je Kup i doveo klub do povijesnog uspjeha i četvrtfinala Konferencijske lige. Ranije je 2023. osvojio dvostruku krunu s Olimpijom, a između dva mandata u Celju vodio je i Bordeaux

Navodno je Albert Riera bio velika želja Zvonimira Bobana za klupu Dinama, prije nego je stigao Kovačević, a srpski su mediji govorili da je na meti i Zvezde, ali Riera ipak ostaje vjeran Celju.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ludilo izvlačenja skupina SP-a sve je bliže: Amerikanci spremili show koji će impresionirati

Albert RieraCelje
