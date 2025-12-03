Hit-trenera htjeli su Dinamo i Crvena zvezda, ali on ostaje u klubu u kojem hara Europom

O španjolskom treneru Albertu Rieri puno se piše na ovim prostorima. Trener koji briljantno vodi hit-klub u Sloveniji bio je povezivan s Dinamom i Crvenom zvezdom, ali te priče do daljnjega padaju u vodu jer je Riera potpisao novi ugovor s Celjem do 2028. godine.

"Postoji nekoliko razloga za produljenje ugovora. Prvo: čudovište koje smo stvorili u Celju još uvijek je gladno. Gladno novih uspjeha. U domaćem prvenstvu, kup natjecanjima i u europskim natjecanjima. Kad kažem da se celjska momčad može ravnopravno natjecati s bilo kojom momčadi koja nam se suprotstavi u Europi, vjerujem u to i stojim iza toga. Imamo puno nedovršenog posla.

Drugo, uvijek sam ponavljao da se u Celju osjećam sretno i voljeno. Ljudi u klubu mi vjeruju, a i ja vjerujem njima. Naša podrška na stadionu raste. Zašto bih bježao od nečega tako lijepog?", rekao je Riera na potpisivanju ugovora za službenu stranicu Celja.

We are delighted to announce that Albert Riera has signed a long-term extension with the club. 🙌 pic.twitter.com/L9kY7E4TJ0 — NK Celje (@NKCelje) December 3, 2025

Riera je Celje vodio u 106 utakmica, osvojio je Kup i doveo klub do povijesnog uspjeha i četvrtfinala Konferencijske lige. Ranije je 2023. osvojio dvostruku krunu s Olimpijom, a između dva mandata u Celju vodio je i Bordeaux.

Navodno je Albert Riera bio velika želja Zvonimira Bobana za klupu Dinama, prije nego je stigao Kovačević, a srpski su mediji govorili da je na meti i Zvezde, ali Riera ipak ostaje vjeran Celju.

