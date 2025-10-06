Lijepa Kosovarka na TV-u otkrila paklenu diverziju i razbijesnila Srbiju kao nitko

Srbija i Albanija igraju ključnu utakmicu 9. listopada igra u Leskovcu. Ulozi su veliki veliki. Šanse obje zemlje za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon teškog poraza od Engleske (0-5) na Marakani, srpskoj reprezentaciji "gori pod nogama“ jer se trenutno nalazi bod iza Albanije, ali ima utakmicu manje. Za Srbiju, poraz u Leskovcu bio bi katastrofalan, dok bi Albanci, s obzirom na trenutnu poziciju, bili zadovoljni i s jednim bodom.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Utakmica će se igrati u manjem stadionu u Leskovcu, što je izazvano odlukom Nogometnog saveza Srbije, očigledno kako bi se izbjegao pritisak i uvrede od strane 40.000 navijača, kao što je bio slučaj u Marakani protiv Engleske. Odluka Saveza brani se tvrdnjom da bi igračima bilo lakše igrati u takvoj atmosferi, dok se u Srbiji spekulira da je to bila politička odluka, povezana s osjetljivom situacijom između dviju zemalja.

Međutim, usprkos očekivanjima, utakmica neće proći bez kontroverzi. Naime, Xhuliana Nura, javna osoba s Kosova, najavila je da će se na utakmici pojaviti sa zastavom OVK-a, Oslobodilačke vojske Kosova, koja je vrlo osjetljiv simbol u Srbiji. Naime, u Srbiji se OVK smatra terorističkom organizacijom, a njezina zastava simbolizira, kako kažu, sukobe, stradanja i etnički progon Srba na Kosovu. Za Srbiju, ovo bi mogla biti ozbiljna provokacija, koja može izazvati ne samo negativne reakcije, već i pravne posljedice. Xhuliana Nura, poznata i kao Juliana Nura, u emisiji Favorit istaknula je kako je nabavila ulaznicu za utakmicu te da će doći u Leskovac s zastavom OVK, bez obzira na sve. Nura, koja ima finsku putovnicu, izjavila je da je ne brine zabrana jer ima prijatelje koji će je podržati na licu mjesta. Ova izjava i najava samo su dodatno podigle tenzije uoči same utakmice. Hoće li uspjeti unijeti zastavu na stadion i ispuniti svoje obećanje, ostaje za vidjeti.

Za kraj, utakmica koja će odlučiti sudbinu obje reprezentacije u borbi za Svjetsko prvenstvo, postaje daleko više od sportskog okvira. Ona je politički simbol, sukob interesa i, nažalost, potencijalna nova točka trenja među narodima. Kako će se situacija razviti i hoće li Nura zaista unijeti kontroverznu zastavu na srpsko tlo, ostaje neizvjesno. No jedno je sigurno – ovo neće biti samo utakmica, već pravi test za obje strane.

POGEDAJTE VIDEO: Robert Prosinečki u Maksanovom korneru kod Silvija Maksana: 'Stari mi je teško podnio odlazak u Crvenu Zvezdu'