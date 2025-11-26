Arsenal je nezaustavljiv: Ako je suditi po ovome, ponovit će se legendarna sezona
Oni su jedina momčad sa stopostotnim omjerom pobjeda i poraza u Ligi prvaka ove sezone
Luda večer u Ligi prvaka. Nakon 13 golova u prvom, palo je još 20 u drugom poluvremenu. Ukupno 33 gola na sedam utakmica od 21 sat. Dodamo li devet golova iz dvije utakmice u ranijem terminu, to su ukupno 42 gola večeras, a to je samo jedan gol manje od onog 'super-utorka' kada su pala 43 gola.
Veliki derbi se igrao na Emirates stadionu gdje su se sastali Arsenal i Bayern, sastavi koji su do ovog kola imali maksimalne četiri pobjede. Stopostotan je ostao Arsenal koji je pobijedio s 3-1.
Arsenal je poveo u 22. minuti kada je londonska momčad još jednom demonstrirala koliko je jaka na prekidu. Nakon kornera najviši je u skoku bio Timber i zatresao bavarsku mrežu. No, Bayern se brzo vratio u igru. Samo deset minuta kasnije Karl je izjednačio na 1-1.
Sredinom drugog poluvremena uslijedio je ključni udar Arsenala na putu prema novoj pobjedi. Madueke je u 69. minuti pogodio za 2-1, dok je u 76. grubo pogriješio vratar Bayerna Neuer, a Martinelli je bio strijelac za 3-1. Tek u ovom kolu Arsenal je primio prvi pogodak u Ligi prvaka, a za Bayern je cijelu utakmicu odradio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić.
Arsenal je pobijedio u prvih pet utakmica u sezoni Lige prvaka prvi put od sezone 2005./06., u kojoj su stigli do svog jedinog finala u natjecanju. Oni su jedina momčad sa stopostotnim omjerom pobjeda i poraza u Ligi prvaka ove sezone.
Te 2006. na Saint-Denisu su u finalu poveli u 37. minuti preko Campbella i držali taj rezultat do 76. kada je izjednačio Eto'o. Barcelona je zabila i drugi gol četiri minute kasnije preko Bellettija i to je bio kraj za sjajnu Wengerovu ekipu za koju su igrali Henry, Fabregas, Pires...
Ako je vjerovati da se povijest ponavlja, ove godine bi terbali dobiti novu priliku u finalu. Zasad su na dobrom putu.