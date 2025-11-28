Hit-igrač SHNL-a otkrio zašto je odbio Dinamo i ima li novih ponuda

Adriano Jagušić hit je igrač SHNL-a i jedan od najboljih igrača lige u ovom trenutku. Zaslužio je i pretpoziv za reprezentaciju Hrvatske, a prošloga ljeta bio je blizu Dinama.

"Prvo mi je direktor poslao poruku. Pomislio sam da je u pitanju U21 reprezentacija, a onda sam vidio potpis Zlatka Dalića. Nisam mogao vjerovati. Odmah sam zvao mamu, tatu, curu... Čudno je bilo", ispričao je Jagušić trenutak poziva za reprezentaciju u velikom intervjuu za Sportklub.

”Mogao sam prijeći u Dinamo, ali nisam htio. Više me vukao Slaven. Znam kako su se neki igrači zeznuli kad su otišli. Razmislio sam, pričao malo doma sa svojima i s agentom i odlučio da je najbolje ostati tu", rekao je na temu Dinama Jagušić pa se nadovezao.

"Jedan dan bi me baš vuklo da idem, a drugi dan ne bi. Kad sam popričao sa svima, odlučio sam ostati. Vidio sam da je Dinamo doveo osam igrača na mojoj poziciji. Možda bih se izborio, a možda ne bih", objasnio je Jagušić.

Je li moguć odlazak iz Slavena već na zimu?

"O tome ne razmišljam. Ako dođe ponuda, razmislit ćemo. Ali meni se čini da to još nije to. Trebao bih odigrati još ovu polusezonu u Slavenu. Vidjet ćemo kako ću se osjećati i odigrati do kraja polusezone. Ne daj Bože neke ozljede", kazao je Jagušić.

Što ako Dinamo nazove?

”Bilo bi puno razmišljanja. Ovisilo bi dosta o drugim ponudama, ali nastojim se ne zamarati time. Klub i menadžer se time bave. Ja samo igram, treniram i radim na sebi. Slaven je moj dom, svi me ovdje vole i uživam. Ne razmišljam još o odlasku", objasnio je Adriano.

