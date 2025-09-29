Milan istaknuo Modrićevu statistiku nakon pobjede i emotikon koji sve govori

U nedjelju navečer Milan je na San Siru pobijedio Napoli s 2:1 u derbiju petog kola Serie A i izbio na vrh prvenstvene ljestvice s jednakim brojem bodova kao momčad Antonija Contea koja je upisala prvi poraz. 12 bodova ima i Roma Gian Piera Gasperinija.

Ponovno je briljirao Luka Modrić koji je odigrao cijelu utakmicu i opet oduševio talijansku javnost, ali i cijeli svijet. Odmah nakon utakmice Milan je objavio fotografiju slavlja Luke Modrića uz dvije riječi: "Raspoloženje: Modrić". Talijanski mediji oduševljeni su Modrićevom predstavom, a osnovnu statistiku je objavio i klub na svojim službenim profilima na društvenim mrežama.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

72 dodira loptom, 7 oduzetih lopti, 91 posto uspješnih dodavanja, 4 presječene lopte, odigranih 90 minuta. U opis su stavili i čašu crnog vina i tako naglasili kako je nevjerojatna dugovječnost Modrića koji je odlično počeo svoju milansku karijeru, a nedavno je napunio 40 godina.

Sve o Milanu čitajte na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Allegri se klanja Modriću