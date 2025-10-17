[18+] Osvanula snimka smrti mladog nogometaša: Tragedija obavijena velom tajne

Smrt mladog kazahstanskog nogometaša Dijasa Toleua potresla je svijet sporta. O njegovoj tragičnoj smrti već smo pisali tijekom dana, no sada su se pojavili i novi detalji te snimka koja je dodatno šokirala javnost.

Do tragedije je došlo tijekom utakmice u Kazahstanu, u 65. minuti susreta, kada se 19-godišnji igrač iznenada srušio na travnjak. U početku se činilo kako je riječ o običnom grču. Toleu je istegnuo nogu, a suigrač mu je pokušao pomoći. No, trenutak kasnije izgubio je svijest. Liječnički tim odmah je utrčao na teren, a mladić je ubrzo iznesen na nosilima i prevezen u bolnicu. Nažalost, iste večeri stigla je vijest da je preminuo.

Nogometni savez Kazahstana potvrdio je tragičan ishod i izrazio duboku sućut obitelji i prijateljima mladog igrača.

'Incident se dogodio tijekom utakmice, a hitna pomoć, kao i uvijek, bila je prisutna na stadionu. Igraču je odmah pružena prva pomoć, a vozilo hitne pomoći stiglo je u bolnicu za četiri minute. Nažalost, unatoč svim naporima liječnika, Dijas Toleu nije preživio. Njegovo će se ime zauvijek pamtiti,' stoji u priopćenju njegovog kluba objavljenom na Instagramu.

Odjel za javno zdravstvo Almatija kasnije je pojasnio kako je Toleu u bolnicu doveden u stanju kliničke smrti.

„Po prijemu nije bilo pulsa ni krvnog tlaka, a zjenice su bile proširene. Liječnici su punih 30 minuta pokušavali reanimirati pacijenta, ali, nažalost, bez uspjeha. Potvrđena je biološka smrt,“ stoji u službenom priopćenju. Tijelo je poslano na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Nogometni savez Kazahstana također je reagirao hitno. Kako su potvrdili, glavni tajnik David Lorija i čelnik Direkcije za natjecanja profesionalnih klubova Bahičan Pazilhair odmah su otputovali u Almati kako bi na licu mjesta prikupili informacije i pomogli u istrazi. U narednim danima bit će formirana posebna komisija koja će, u suradnji s nadležnim institucijama, službeno utvrditi sve okolnosti tragedije.

