U novom nastavku ekskluzivnog specijala Kraljevi rukometa powered by Lidl uputili smo se u Rijeku, grad velikih sportaša i grad u kojem je rođen Veron Načinović, mlada zvijezda hrvatske rukometne reprezentacije.

Grad Rijeka je, osim glavnog protagonista ovog dokumentarca, dala nekoliko iznimnih hrvatskih sportaša, među kojima ćemo sada zadržati samo na velikanima rukometa kao što su to primjerice Valter Matošević, Renato Sulić, Mirza Džomba, ali i Veronov otac Alvaro Načinović.

Talent za sport koji se prenosi s koljena na koljeno

Za početak, prošetali smo Korzom i uvjerili se da je gotovo nemoguće sresti Riječanina koji nikad nije čuo za Verona Načinovića ili njegova oca Alvara. "Da, da... Znam tko je to. Rukometaš. Od Alvara sin. I to naš dečko, tu iz Rijeke...", samo je jedna od reakcija slučajnih prolaznika.

Za slučaj da devedesetih niste pratili rukomet, Alvaro Načinović i sam je bio izuzetno uspješan rukometaš i bivši reprezentativac, koji je za hrvatsku reprezentaciju osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu 1994. u Portugalu, srebro na Svjetskom prvenstvu na Islandu 1995. te zlato na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine.

Kombinacijom igre slučaja i naslijeđenog talenta, njegov sin Veron sada slijedi njegove stope, boreći se za medalju na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.

Sa željom da što bolje upoznamo Verona, osim s njegovim sugrađanima u Rijeci, razgovarali smo s ljudima koji ga najbolje poznaju - roditeljima, mlađom sestrom i njegovim bivšim trenerom. Sve što smo snimili, pokazali smo Veronu Načinoviću, a njegove izjave na viđeno su nas istovremeno nasmijale i raznježile.

Odmah na početku, zamolili smo njegovu mlađu sestru Petru Muslim da nam kaže nešto o njemu. "Ja bih ga opisala... On je dobrodušan. Sretan, drag. Blizak s prijateljima i drugima", u malo riječi, ali s puno ljubavi, rekla je Petra o svojem starijem bratu.

Nadalje, u razgovoru s roditeljima, saznali smo i neke pomalo neočekivane detalje iz Veronove mladosti. "U osnovnoj školi pokazivao je sklonost prema umjetnosti", ispričao nam je njegov otac.

Sklonost umjetnosti? Ma kakva umjetnost, rukomet!

Slično nam je ispričala i njegova majka, rekavši da je Veron znao ostati budan dugo poslije ponoći kako bi naslikao neki crtež ili sliku, kada ga je nešto zanimalo i ako je to htio dobro naslikati.

"Škola je dva puta poslala crteže pa je dva puta dobio republičke nagrade. Međutim, ipak je otišao u sport i danas smo ponosni", kaže Mira Hinić Muslim, majka Verona Načinovića.

Ali informaciju o njegovim umjetničkim sklonostima odmah je opovrgnuo sam Veron.

"Laž. To su oni samo htjeli da ja budem", kroz smijeh je opovrgnuo svoje umjetničke afinitete.

"Sad… Da se ja sjećam da sam provodio baš puno vremena slikajući… Istina je da sam nacrtao par crteža. Ali mislim da je to premalo da bih mogao reći da sam imao neku veliku sklonost prema tome", objasnio je Veron, potvrđujući ono što danas znamo - osim rukometa, ništa drugo nije imalo šanse.

"Veron je, kao prvo, bio predivno dijete. I takav je ostao do danas. S time će se svi složiti. Naravno da smo svi na njega ponosni, naročito mama, njegovi nonići koji nažalost više nisu živi i među nama…. Ali svi su ponosni na sve što je postigao", ispričao je njegov otac.

'Bilo bi nam svima lakše da je izabrao nešto drugo'

"Iz sportskih je obitelji pa mu je na neki način suđeno da se ozbiljno bavi sportom", zaključio je tata. Iako Veron igra kao pivot, odnosno na istoj poziciji u timu kao i njegov otac, Alvaro smatra da Veronov izbor rukometa kao životnog poziva nema previše veze s njegovom karijerom.

"Pokazao je određenu kvalitetu, određeni talent, tako da je to bio prirodan slijed događaja. Mislim da to nije imalo konkretne veze sa mnom i s mojom karijerom, nego da je to više splet okolnosti i slučajnosti. Iskreno rečeno, ponekad mi je… Ma drago mi je da je sve to tako završilo", kazao nam je Veronov tata.

"Ali ponekad mislim da bi bilo bolje da je nešto drugo izabrao. Bilo bi nam svima lakše. Ovako sam možda ponekad prekritičan. On možda mora slušati neke moje stvari koje ne bi trebao. Ali mislim da ipak sve ide u dobrom smjeru", zamišljeno je zaključio Alvaro.

Mnogo toga o Veronovom (sportskom) karakteru otkriva nam i njegov nekadašnji trener Marin Mišković.

"Dečko koji je bio jako visok, 'ajmo reći, malo nezgrapan. Ali u svemu je bio jako uporan. Ono što je interesantno… Uvijek je znao što želi i čime će se baviti", opisao ga je trener. Od početka je imao suport od familije, ali njegova familija, i jedna i druga, bila je olimpijska, pa je sve u životu imao spremno za to kako postati pravi sportaš", kazao je.

Upisao je i Filozofski fakultet. Na kojem nikad nije bio

"Ja nekako nisam željela da mi dijete raste pod tim pritiskom da mora i on. Da je to nešto normalno - da se ide na Olimpijadu. Tako da smo ga ja, moja mama i moja obitelj gurali da on ide u školu… Ali eto, na kraju je sudbina htjela da on završi u rukometu. Ja sam ga nekako gurala na dva kolosijeka, tjerala sam ga da još nešto upiše pa je on odabrao Filozofski."

Ovo majčino sjećanje na pokušaj poticanja visokog obrazovanja ponovno je nasmijalo Verona.

Samo je rekao: "Nisam nikad bio".

'Drugo dijete bi zaplakalo... On me pitao jesam li uplatila osiguranje'

U društvu njegove majke pogledali smo stare obiteljske fotografije koje su nam dale još bolji uvid u njegovo najranije djetinjstvo i odrastanje.

"Uvijek je bio odgovorna osoba. Ne znam je li tada još imao nekakvih osam godina. Bili smo na skijanju. On dolazi, slomljena ruka... U drugoj ruci nosi skije… Sav krvav jer se zabio u stablo. I sad, drugo dijete bi plakao. Ali on mene pita: oprosti što sam išao kroz šumu, jesi platila osiguranje? Eto, to je Veron", ispričala je njegova mama.

Na kraju druženja s njegovim najbliskijim navijačima zamolili smo ih da svojem Veronu i ovim putem pošalju podršku uoči nadolazećih utakmica Svjetskog prvenstva.

Kako smo već istaknuli, među najvećim navijačima našeg talentiranog pivota svakako je i njegova najmlađa sestra Petra Muslim. Njezina poruka podrške puna ljubavi prema starijem bratu nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

"Ja bih htjela da se on trudi. I da zna da ću ga ja uvijek podržavati i navijati za njega. I da bez obzira hoće li izgubiti ili pobijediti, želim da bude sretan", poručila je.

'Budi bolji od tate. Neće se on ljutiti'

"Verone, samo ću ti reći - probaj biti bolji od tate. Tata se neće ljutiti", poručio mu je njegov nekadašnji trener Marin Mišković.

"Da bude zdrav. Da daje svoj maksimum jer kad daje svoj maksimum, ne može razočarati samoga sebe - a to je jedino bitno. Da budu bolji nego što su bili do sada, da se uigraju i da nas iznenade dobrim rezultatom i dobrim plasmanom tako da budu zadovoljni oni sami, ali i mi kao njihovi navijači i gledatelji", snažnu i znakovitu poruku uputio mu je i njegov otac.

Podjednako emotivna bila je Veronova reakcija na sve što smo snimili.

Na sav snimljeni materijal i sve poruke podrške i privrženosti njegovih najmilijih, ni Veron nije mogao sakriti ganuće. "Odrastao sam sa svojom sestrom. Ali ni od nje nisam očekivao tako puno u ovom intervjuu. Ona mi je onako, prava podrška i motivacija. Hvala svim ljudima koji su bili u filmu. Hvala im na podršci. Borit ćemo se za sve njih", odgovorio se s vidljivim ganućem u glasu.

A za kraj smo prošetali pokraj Lidla u Rijeci i zamolili Veronove sugrađane i navijače da nam pokažu kako će bodriti našu reprezentaciju na utakmicama Svjetskog rukometnog prvenstva. Fantastična atmosfera, gotovo kao na tribinama, odmah se stvorila i na ulazu u trgovački lanac Lidl.

Svim strastvenim navijačima koji složno bodre naše kraljeve rukometa podijelili smo poklon pakete s jabukama, kruškama, mandarinama, narančama, ukusnim Alesto grickalicama i Solevita cijeđenim sokovima kako bi još više uživali u navijanju.

Prvu epizodu dokumentarnog serijala Kraljevi rukometa powered by Lidl posvećenu kapetanu hrvatske rukometne reprezentacije Domagoju Duvnjaku možete pogledati ovdje, a drugi nastavak u kojem otkrivamo dosad nepoznate detalje odrastanja i života mladog vratara Dominika Kuzmanovića možete pogledati na linku.

