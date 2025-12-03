Zagreb se oprašta od Sanjina Španovića, evo što je poručila njegova obitelj

Zagreb će u srijedu ispratiti Sanjina Španovića (39.), novinara, publicistu, komunikacijskog savjetnika, navijača Dinama i čovjeka koji je do posljednjeg dana vodio svoju bitku s teškom bolešću, hrabro i dostojanstveno, baš onako kako se borio i za demokratizaciju Dinama i koračao kroz život. Posljednji ispraćaj održat će se u 14.00 sati na Krematoriju na Mirogoju u Zagrebu.

Njegova obitelj uputila je posebnu poruku svima koji žele odati počast: umjesto kupnje cvijeća i vijenaca, zamolili su da se donacija uplati udruzi Palčići, koja im je posebno važna i kojoj su se željeli zahvaliti kroz ovu gestu solidarnosti.

“Molimo sve koji su Sanjina voljeli i poštovali da, umjesto cvijeća, uplate donaciju za Palčiće”, poručila je obitelj.

Ostala praznina

Sanjin Španović preminuo je prošlog petka nakon duge i teške bolesti. Njegov prerani odlazak ostavio je prazninu u hrvatskom novinarstvu, publicistici i sportskoj zajednici. Dubok trag ostavio je u Dinamovoj zajednici, kluba za koji nije samo navijao, već ga je, kako su iz Maksimira poručili, "živio punim plućima, do posljednjeg daha". Bio je beskompromisni novinar, cijenjeni autor, komunikacijski stručnjak, ali prije svega borac čiji je životni moto bio "Nema predaje".

Beskompromisni novinar britkog jezika

Sanjin Španović rođen je u Zagrebu 21. listopada 1986. godine, a novinarski gen naslijedio je od oca Srđana, također poznatog hrvatskog novinara. Svoj profesionalni put započeo je 2004. godine u Jutarnjem listu, gdje je talentom i predanošću brzo napredovao od gradske rubrike do naslovnih strana. Pisao je i za tjednik Express, te 24sata, no njegov novinarski opus nije bio ograničen samo na domaće teme.

Kao reporter s izraženim osjećajem za priču, izvještavao je s nekih od najopasnijih svjetskih žarišta, uključujući ratna područja u Afganistanu, Iranu, Siriji, Iraku, Libanonu i Libiji. Njegova hrabrost i profesionalnost prepoznati su i izvan granica Hrvatske, pa su njegovi tekstovi objavljivani i u uglednim britanskim medijima poput The Timesa i The Suna.

Široj javnosti postao je najpoznatiji kao autor i voditelj političke emisije "Veto", koja se emitirala prvo na Jabuci TV, a kasnije i na N1 televiziji. U studiju je bio poznat po direktnom pristupu i postavljanju pitanja koja se mnogi drugi nisu usuđivali izgovoriti. Bez zadrške je sučeljavao goste iz političkog i društvenog života s onim što je javnost doista željela znati, otvarajući nepopularne teme i gradeći status novinara s integritetom i stavom.

Pero koje je oživjelo sportske legende

Nakon novinarske karijere, Španović je osnovao vlastitu tvrtku za komunikacijsko savjetovanje, no njegova strast prema pisanju i sportu rezultirala je dvama iznimno vrijednim autorskim djelima.

Njegova prva knjiga, "Zeko – biografija Velimira Zajeca", objavljena 2022. godine, predstavlja monumentalno djelo i detaljno istraživačko putovanje kroz život i karijeru jedne od najvećih legendi Dinama. Knjiga je nastala nakon stotina sati razgovora s više od 90 sugovornika, pomnog proučavanja arhivske građe, pa čak i uvida u dosjee nekadašnje UDBA-e. U njoj je Španović otkrio niz manje poznatih detalja o Zajecovoj karijeri i njegovoj ulozi u stvaranju neovisne Hrvatske.

Druga knjiga, "Uvijek ćemo imati Portugal", objavljena 2024. godine, ispričala je nevjerojatnu priču o putu hrvatske rukometne reprezentacije do svjetskog zlata 2003. godine. Kroz razgovore s dvadesetak igrača i članova stručnog stožera, Španović je vjerno dočarao atmosferu i emocije koje su pratile jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta.

Dinamovo proljeće

Posebno mjesto u Sanjinovom životu zauzimao je Dinamo. Njegova ljubav prema plavoj boji nije bila samo navijačka rutina; bila je to istinska pripadnost i pokretačka snaga. Godinama se zalagao za demokratizaciju kluba, a njegova energija i vizija bile su ključne u pokretanju kampanje "Dinamovo proljeće".

Bio je jedan od idejnih začetnika i ključnih operativaca građanskog pokreta koji je na povijesnim klupskim izborima 2024. godine doveo do pobjede liste Velimira Zajeca. U kampanji je bio Zajecova "desna ruka", a nakon pobjede imenovan je predstojnikom Ureda predsjednika Dinama, a potom i direktorom komunikacija kluba. Svojim radom neumorno je povezivao ljude i radio iza scene kako bi Dinamo približio njegovim navijačima, stvarajući temelje za transparentniji i otvoreniji klub. Velimir Zajec ga je jako volio i stoga ga je jako pogodilo prerani odlazak Sanjina Španovića.

Borac do posljednjeg daha

Sanjin Španović se tijekom života suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući i transplantaciju jetre, o čemu je uvijek otvoreno govorio, bez uljepšavanja. Početkom 2024. godine bolest se vratila. Uslijedila je teška, osmomjesečna bitka u kojoj se, unatoč patnji, nikada nije predavao.

"Samo korak po korak i bit će sve super. U najboljim sam rukama, a glava je jaka", glasila je njegova poruka potpisniku ovih redaka u lipnju, ulijevajući mu nadu.

Sanjinova hrabrost bila je inspiracija, a podrška mu je stizala sa svih strana. Samo dan prije njegove smrti, Bad Blue Boysi su mu na gostovanju u Lilleu podigli poruku s porukom:

"Sanjine, Dinamov Sjever je uz tebe." Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja morao se povući s funkcija u voljenom klubu, ali ostao je upamćen kao čovjek od povjerenja, čija energija nije jenjavala ni u najtežim trenucima.

Odlaskom Sanjina Španovića hrvatsko novinarstvo izgubilo je oštro pero, a Dinamova obitelj iskren glas i rijetko viđenu energiju. Iza njega ostaju emisije koje su mijenjale medijsku scenu, knjige koje čuvaju sportsku povijest i, najvažnije, demokratski Dinamo za koji se borio. Njegova ljubav prema plavoj boji i sportu, koju ni opaka bolest nije uspjela utišati, ostaje kao trajna inspiracija i podsjetnik na to što znači biti borac.

Kako je klub u oproštaju i napisao: "Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek."

