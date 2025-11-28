Od Španovića se oprostio i njegov šef, ali i jedan od najvećih prijatelja: ‘Zauvijek ćeš ostati u mom srcu’

Ne prestaju stizati reakcije na prerani odlazak Sanjina Španovića; nakon njegovih „suboraca“ s tribine, od novinara i publicista se sada oprostio i čovjek s kojim je godinama blisko surađivao i čiju je biografiju napisao – Velimir Zajec:

"Riječima je nemoguće opisati tugu nakon odlaska prije svega prijatelja… Otišao je čovjek velikog srca, snage i neprocjenjive odanosti prema svojim prijateljima, svojem Dinamu i Hrvatskoj. Hvala ti, prijatelju, za svaku riječ, svaki savjet i svu vjernost kroz sve ove godine. Zauvijek ćeš ostati u mom srcu. Velimir Zajec"

Zajec i Španović surađivali su i kasnije, kada je Španović Zajecu bio „desna ruka“ dok je legendarni „Zeko“ bio predsjednik Dinama.

