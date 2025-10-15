Vozač optužen da je silovao ženu koja pazi na Michaela Schumachera

Neimenovani austrijski vozač optužen je za silovanje jedne od medicinskih sestara koje bruinu o legendarnom Michaelu Schumacheru, koji je u teškom zdravstvenom stanju otkako je doživio nesreću na skijanju prije 12 godina.

Prema informaciji koju su objavili švicarski mediji, a prenio The Sun, napad se dogodio 2019. u kući obitelji Schumacher u Glandu u Švicarskoj, dok je neimenovani vozač tamo boravio. Prve optužbe su se pojavile prije nekoliko godina i tek su sada dospjele u javnost.

POGLEDAJTE VIDEO: U Sarajevu dovršen mural za Schumachera: 'Naš mali doprinos i podrška njegovoj obitelji'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Optuženi vozač je u kasnim tridesetim godinama, a u optužbi stoji da je silovao medicinsku sestru, koja je također u kasnim tridesetima, u spavaćoj sobi na katu kuće. Tijekom noći su navodno oboje konzumirali alkohol.

Prema pisanju medija, optuženi vozač je blizak prijatelj Michaelovog sina Micka Shumachera.

Niti jedan član obitelji Michaela Schumachera nije umiješan u optužbe za ovaj zločin.

Michael u teškom stanju

Michael već više od deset godina živi daleko od očiju javnosti nakon teške nesreće na skijanju 2013. u francuskom Meribelu. Njegovo zdravstveno stanje i dalje je obavijeno velom tajne.

Legenda Formule 1 ne može govoriti, a nema ni potvrde da može hodati.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi