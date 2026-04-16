HOROR /

Uhićen slavni MMA borac: Isplivali detalji, prijetio je ženi smrću

Foto: Grigoriy Sisoev/Sputnik/Profimedia

Na sudu je optužen za obiteljsko nasilje i prijetnje smrću

16.4.2026.
10:50
M.G.
Uhićen je poznati MMA borac, Novozelanđanin Mark Hunt (52), zbog optužbi za obiteljsko nasilje i prijetnje smrću jednoj ženi.

Hunt je prema pisanju australskih medija uhićen u utorak nakon što je postao agresivan prema jednoj ženi, a sljedeći dan je izveden pred sud gdje su pred njega stavljene optužbe za uznemiravanje i zastrašivanje.

Na sudu je otkriveno i da je žena navodno primila i tekstualnu poruku s jezivim sadržajem:

"Na kraju ću te ionako ubiti."

Huntov odvjetnički tim je osporio da je on poslao poruku, za koju nije dodatno optužen.

Legendarni borac

Mark Hunt, poznat po nadimku "Super Samoanac", bio je jedan od najpopularnijih teškaša svog vremena, a borio se u organizacijama Pride i UFC.

Vrhunac karijere imao je 2014. godine borbom za privremenu titulu prvaka protiv Fabricija Werduma.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
