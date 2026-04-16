Uhićen slavni MMA borac: Isplivali detalji, prijetio je ženi smrću

Uhićen je poznati MMA borac, Novozelanđanin Mark Hunt (52), zbog optužbi za obiteljsko nasilje i prijetnje smrću jednoj ženi.

Hunt je prema pisanju australskih medija uhićen u utorak nakon što je postao agresivan prema jednoj ženi, a sljedeći dan je izveden pred sud gdje su pred njega stavljene optužbe za uznemiravanje i zastrašivanje.

Former UFC heavyweight Mark Hunt arrested in New South Wales after police responded to an alleged domestic violence incident, later being charged with stalking/intimidation with intent to cause harm. Reports claim he acted aggressively toward a woman and sent threatening… pic.twitter.com/Kk2njqoxfu — The Cage Report (@thecagereport_) April 15, 2026

Na sudu je otkriveno i da je žena navodno primila i tekstualnu poruku s jezivim sadržajem:

"Na kraju ću te ionako ubiti."

Huntov odvjetnički tim je osporio da je on poslao poruku, za koju nije dodatno optužen.

Legendarni borac

Mark Hunt, poznat po nadimku "Super Samoanac", bio je jedan od najpopularnijih teškaša svog vremena, a borio se u organizacijama Pride i UFC.

Vrhunac karijere imao je 2014. godine borbom za privremenu titulu prvaka protiv Fabricija Werduma.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vraća na 'Katedralu brzine'