Trump stigao na UFC borbu s obitelji: Ivanka i unuke u prvom planu, svi su gledali samo u njih

Američki političar i predsjednik SAD-a Donald Trump (79) pojavio se na UFC borbi u Miamiju, a posebnu pažnju javnosti privukao je dolazak članova njegove obitelji. Uz njega su bile njegove kćeri Ivanka Trump (44) i Tiffany Trump (32) te unuke Arabella Kushner i Kai Trump (18).

Obiteljski izlazak u Miamiju

Trump je na događaj stigao u društvu najbližih, a kamere su posebno pratile njegovu najstariju kćer, američku poduzetnicu i bivšu političku savjetnicu IvankauTrump. Ivanka se posljednjih godina povukla iz aktivne politike i posvetila obitelji, što je dodatno pojačalo interes javnosti za njezino pojavljivanje.

Uz Ivanku, na borbi je bila i njezina kći Arabella Kushner, koju ima s Jaredom Kushnerom, dok je među uzvanicima viđena i Kai Trump, najstarija unuka Donalda Trumpa i kći Donalda Trumpa Jr. Također je prisustvovala i njegova mlađa kći Tiffany Trump.

Pogledi uprti u obitelj Trump

Obiteljski dolazak na popularni sportski događaj brzo je privukao veliku pažnju, a fotografije s tribina proširile su se društvenim mrežama. Mnogi su komentirali kako su upravo Ivanka i mlade nasljednice “ukrale show” na večeri.

Zanimljivo, Trumpovo pojavljivanje na UFC borbi dogodilo se u trenutku kada su ključni mirovni pregovori s Iranom bili u završnoj, ali neuspješnoj fazi. Na događaju su bili prisutni i američki političari, uključujući senatora Marca Rubija.

POGLEDAJTE VIDEO:Viktor Orban i Ana Mlinarić spojeni video