Težak udarac za Anu Ivanović: 'Vrijeme je da kažemo zbogom'

Legendarna srpska tenisačica Ana Ivanović nakon razbvoda od Bastiana Schweinsteigera doživjela je novi udarac, zatvorila se njena kozmetička tvrtka "Ivanović Natural Performance".

Na službenom profilu te tvrtke osvanula je poruka kojom se potvrđuje zatvaranje.

"Vrijeme je da kažemo zbogom! Ponekad rastanak znači i novi početak... Naša zajednička priča - Ana Ivanović Natural Performance dolazi do kraja", napisala je Ana.

Zahvalila je na podršci, istaknula da je ponosna svima što je postigla i poručila da je stiglo vrijeme za nove izazove.

Veliki je to udarac za Anu Ivanović, koja se i dalje oporavlja od razvoda braka.

