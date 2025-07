Prva tenisačica svijeta ponašala se kao da nitko ne vidi što radi s dečkom, a fotografije obilaze planetu

Dok svijet tenisa analizira svaki njezin potez na terenu, prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, pronašla je svoj ritual za oporavak od najtežih poraza. Za bjelorusku zvijezdu, grčki otok Mikonos postao je više od luksuzne destinacije; to je utočište gdje se povlači kako bi zaliječila rane, napunila baterije i pobjegla od pritiska koji nosi status najbolje na svijetu. Njezini nedavni odmori nakon bolnih poraza na Roland Garrosu i Wimbledonu 2025. godine otkrivaju obrazac bijega u zagrljaj Egejskog mora i novog partnera.

Bijeg na "Otok vjetrova" nakon Wimbledona

Nakon što je kao favoritkinja za osvajanje Wimbledona neočekivano poražena u polufinalu od Amerikanke Amande Anisimove, Sabalenka nije dugo tugovala. Gotovo odmah nakon meča, ukrcala se na let za Grčku sa svojim dečkom, poduzetnikom Georgiosom Frangulisom. Na svom Instagram profilu, gdje je prati preko tri milijuna ljudi, objavila je seriju fotografija s jednostavnim opisom: "Selfie, plivanje, čitanje, ponovi 🔁".

Objave su brzo postale viralne, prikazujući tenisačicu u potpuno drugačijem svjetlu. Na jednoj od fotografija, 27-godišnja Sabalenka opušta se uz bazen u metalik zelenom bikiniju, dok pored nje leži ljubavni roman "Maybe In Another Life" autorice Taylor Jenkins Reid. Druge fotografije prikazuju idilične trenutke s partnerom: zagrljeni hodaju prema poznatom restoranu morskih plodova Spilia, a na jednoj od slika Frangulis je nježno ljubi dok ona snima selfie. Bjeloruskinja je pokazala i svoj luksuzni sat marke Audemars Piguet, dajući do znanja da u potpunosti uživa u zasluženom odmoru.

Ljubav i luksuz pod grčkim suncem

Njezin partner, 36-godišnji Georgios Frangulis, brazilski je poduzetnik grčkih korijena i osnivač uspješnog brenda zdrave hrane Oakberry. Par je svoju vezu javno potvrdio u srpnju 2024. godine, samo četiri mjeseca nakon tragične smrti njezinog bivšeg partnera, hokejaša Konstantina Koltsova.

Njihov odmor na Mikonosu bio je ispunjen suncem, morem i romantikom. Osim uživanja u privatnosti vile, par je istraživao kulinarsku scenu otoka, a viđeni su i kako maze mačku lutalicu, što je Sabalenka također podijelila sa svojim pratiteljima. Čini se da je u Frangulisu, koji je deset godina stariji od nje, pronašla mirnu luku nakon turbulentnog perioda u privatnom i profesionalnom životu.

Navijači podijeljeni: Između podrške i kritike

Dok je većina obožavatelja s oduševljenjem pozdravila njezin odmor, upućujući joj poruke podrške poput "Nisi osvojila Wimbledon, ali si osvojila moje srce" i "Više nego zasluženo", dio javnosti uputio joj je i oštre kritike. Mnogi su joj zamjerili što nakon pobjede Ige Świątek na Wimbledonu nije javno i imenom čestitala svojoj suparnici.

"Hej, zašto kao broj 1 na svijetu nije uputila čestitku Igi za pobjedu?", glasio je jedan od komentara. Drugi su bili još oštriji: "Sviđa mi se kako igraš tenis. Ali nijedna riječ nakon Igine pobjede? Stvarno? To je samo stvar posjedovanja malo klase. To se ne može kupiti...". Sabalenka je u svojoj objavi zahvalila Wimbledonu na "sjajnoj atmosferi i sjajnim protivnicama", ali izostanak izravne čestitke pobjednici nije prošao nezapaženo. Ipak, neki su mediji, poput Greek City Times, primijetili da je tijekom svog odmora lajkala nekoliko objava poljske tenisačice.

Ponavljajući obrazac: Mikonos kao lijek

Ovo nije prvi put da je Sabalenka potražila spas na Mikonosu. Nakon šokantnog poraza u finalu Roland Garrosa od Coco Gauff ranije iste godine, novinarima je otkrila da već ima "rezerviran let za Mikonos" kako bi zaboravila razočaranje. Tada se našalila da će utjehu pronaći u "tekili i gumenim bombonima". Taj je poraz također bio popraćen kontroverzom, kada je izjavila da je igrala "užasan tenis" i da bi Iga Świątek pobijedila Gauff u finalu, zbog čega je kasnije morala objaviti pojašnjenje na društvenim mrežama.

Čini se da je Mikonos za Arynu Sabalenku postao ritualni bijeg, mjesto gdje se isključuje iz svijeta tenisa, vida rane i pronalazi snagu za nove bitke. Dok kritičari preispituju njezine poteze izvan terena, ona se drži svog recepta za uspjeh: poraz, odmor na grčkom otoku, a zatim povratak na teren.