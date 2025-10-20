Potpuni horor: Navijači kamenovali autobus i ubili vozača! Detalji šokirali svijet

Tragedija u Toscani. Nakon košarkaške utakmice između drugoligaških klubova Sebastiani Rieti i Pistoia Basket 2000 u gradu Rietiju, autobus koji je prevozio gostujuće navijače napadnut je kamenicama i ciglama prilikom povratka na putu prema Terni, točnije u blizini mjesta Contigliano.

Pogodio ga kamen u glavu

Vozač autobusa je preminuo nakon što ga je pogodio kamen koji je razbio vjetrobransko staklo. Sjedio je pored glavnog vozača i dobio kamen u glavu, a nakon toga je izgubio život, piše ugledna La Gazzetta Dello Sport.

Prema izvješćima talijanskih medija, između ostalog i Corriere dello sport, napad se dogodio oko noći, kada je blokada i zasipanje autobusa započelo kamenjem i ciglama koje su bacale osobe povezane s domaćim navijačima. Kamen je probio prednje staklo autobusa i pogodio suvozača. Vozač je pokušao zaustaviti vozilo i pružiti pomoć ali nije uspio. Prema prvim informacijama, smrt je nastupila zbog teških ozljeda i unutarnjeg krvarenja. Napad je uslijedio neposredno nakon završetka utakmice, dok je autobus kretao prema Rietiju, to jest na putu Rieti–Terni.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatskoj navijačkoj sceni prijeti crni scenarij: 'Može se to dogoditi i kod nas'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Detalji zgrozili planetu

Napadači su navodno bili u grupi pristalica domaćeg kluba i koristili su kamenje i cigle iz obližnjih zidova i kamenih nasipa uz cestu. Policija i karabinijeri su odmah stigli na mjesto događaja, ali zbog mraka i moguće inscenacije napadaša (koji su se razbježali u okolna brda) uhićenja za sada nema.

Klub Sebastiani Rieti i gradske vlasti su izrazili duboko žaljenje i najavili da će podržati istragu i pokrenuti pravne mjere protiv odgovornih. Navodi se da je policija pregledala sigurnosne kamere na ulazu i izlazu iz autobusa, kao i CCTV sustave na obližnjem tunelu/serpentinama, kako bi identificirala napadače.

Također se spominje da je stadion bio pun navijača, da je bila pojačana prisutnost policije, ali se pretpostavlja da je skupina napadača uspjela “iskrsnuti” sa strane ceste dok je autobus prolazio uz manje prometan dio, što je otežalo zaštitu.

Lokalni mediji upozoravaju na to da je riječ o još jednom u nizu incidenata navijačkog nasilja u Toskani, te se traži veći angažman sigurnosnih službi na putnim pravcima koji povezuju stadione i udaljene gradove.

Reakcije na ovaj užas bile su trenutne.

'Zločin koji nas ostavlja bez riječi'

"Zločin koji nas ostavlja bez riječi. Napad kamenjem na autobus navijača Pistoia Basketa nakon utakmice protiv Rietija“, izjavio je gradonačelnik Pistoie Alessandro Tomasi, te nastavio:

"Stojimo uz obitelj poginulog vozača. Naše su misli s njima. U kontaktu smo s građanima Pistoie koji su bili u autobusu te s vlastima koje provode istragu.“

"S tugom smo primili vijest o smrti jednog od dvojice vozača autobusa koji je prevozio navijače Pistoia Basketa na povratku s gostovanja u Rietiju“, stoji u službenom priopćenju kluba Pistoia.

"U svjetlu prvih informacija koje su se pojavile, a čekajući službene nalaze pravosudnih tijela, klub izražava šok zbog okolnosti koje su dovele do nesreće. Predsjednik Joseph David i cijeli klub izražavaju sućut obitelji vozača i dijele bol njegovih najbližih.“

Rieti je također u nedjelju navečer objavio priopćenje:

"Ono što se dogodilo večeras nakon utakmice protiv Estra Pistoie duboko nas je potreslo. Autobus koji je prevozio gostujuće navijače, na povratku kući, bio je meta nezamislivog čina – napada kamenjem – koji je rezultirao smrću jednog od vozača autobusa. Sebastiani se potpuno ograđuje od onoga što se dogodilo i izražava najdublju sućut i suosjećanje s obitelji tragično preminulog vozača. Riječ je o vrlo ozbiljnom događaju, a istražitelji, u koje imamo potpuno povjerenje, razjasnit će sve okolnosti. Nažalost, svjedočimo događajima koji nemaju nikakve veze sa sportom i potpuno su udaljeni od vrijednosti koje kao klub svakodnevno nastojimo promicati.“

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je ekipa u crnom počela paliti baklje, simpatizeri su im se suprostavili i 'pobunjenici' su na kraju izbačeni s tribine