Suspendirana zvijezda Premier lige svim silama pokušava dokazati nevinost: Bio i na poligrafu

Mihajlo Mudrik, krilo nogometnog kluba Chelsea, suspendiran je u prosincu 2024. zbog korištenja dopinga od strane engleskog nogometnog Saveza. Na Ukrajinčevom testiranju pronađena je supstanca meldonij, zabranjena u većini sportskih aktivnosti zbog svog učinka obogaćivanja tijela kisikom. Mudrik tvrdi kako ne zna kako je supstanca ušla u njegov krvotok te je, po svemu sudeći, ustrajan u svom naumu da to i dokaže.

Tako direktor Šahtara, Mudrikovog bivšeg kluba, Sergej Palkin tvrdi kako je Ukrajinac prošao i na detektoru laži te kako će se njegov iskaz koristiti kao jedan od dokaza u postupku dokazivanja njegove nevinosti. "On ne razumije kako se ovo moglo dogoditi. Nema nikakvog pojma. Njegovi odvjetnici dogovorili su test s detektorom laži na kojem je prošao. To će biti dokaza koje će koristi za dokazivanje da nije učinio ništa pogrešno" - započeo je Palkin.

"Sad moramo saznati kako je do toga došlo i tko je to učinio. Njegovi odvjetnici pokušavaju saznati. Još nisu stigli rezultati njegov B uzorka tako da to još ne znamo. Želim Mudriku sve najbolje. On je izvrstan profesionalac i vrlo dobra osoba. Trebalo bi ga zaštiti." - završio je.

Ne čudi interes Šahtara za Mudrikovog slučaj iz razloga što londonski klub ukrajinskom velikanu duguje još određenu svotu novca kroz bonuse čiji uvjeti ne mogu biti zadovoljeni, ako Mudrik ne igra. Riječ je o dodatku od 30 milijuna eura. Mudriku, kojeg je Chelsea već platio 70 milijuna eura, prijeti suspenzija od četiri godine. Za londosnki klub zabio je 10 i namjestio 11 golova u 73 utakmice.

