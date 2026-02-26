FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vruće izdanje /

Ljepotica koja je zavela zvijezdu Chelseaja opet provocira

Ljepotica koja je zavela zvijezdu Chelseaja opet provocira
×
Foto: / SplashNews.com/Splash/Profimedia

Par je započeo vezu u prosincu, a tada su viđeni kako potajno posjećuju Winter Wonderland, pri čemu je zvijezda Chelseaja bila prerušena

26.2.2026.
10:23
Antonela Ištvan
/ SplashNews.com/Splash/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cole Palmer je prije gotovo dva tjedna propustio susret s Hull Cityjem u FA Cupu. Povod je bio odmor koji je Palmer iskoristio za putovanje na koje je poveo i svoju novu djevojku Oliviju Holder.

Manekenka i influencerica prvi je put viđena na tajnom spoju s Palmerom još u prosincu. No ove su godine postali otvoreniji po pitanju svoje veze, nakon što su prošlog tjedna objavili fotografije sa zajedničkog putovanja u Dubai.

Sada Holder ponovno privlači pozornost nakon što je na Instagramu, gdje ima više od 18.500 pratitelja, objavila fotografiju u izazovnoj kombinaciji, piše The Sun.

Holder je pokazala bujni bočni dekolte dok je bez grudnjaka pozirala u odvažnoj haljini. 

Ljepotica koja je zavela zvijezdu Chelseaja opet provocira
Foto: Screenshot/Instagram: oliviajewellholder

Na Instagram priči objavljenoj u srijedu može se vidjeti kako u elegantnoj crnoj haljini bez grudnjaka pokazuje bočni dekolte.

Par je započeo vezu u prosincu, a tada su viđeni kako potajno posjećuju Winter Wonderland, pri čemu je zvijezda Chelseaja bila prerušena. Kući su otišli bogatiji za nekoliko velikih plišanih medvjeda, a Holder je podijelila fotografije golemih igračaka koje su, pretpostavlja se, osvojili na sajamskim igrama tijekom događaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @oliviajewellholder

Od tada je viđena na nekoliko utakmica Chelseaja, gdje podržava svog partnera na Stamford Bridgeu.

U posljednjim tjednima objavila je da je prisustvovala utakmicama protiv Brentforda i Leedsa, dok momčad Liama Roseniora nastoji nastaviti uspon na ljestvici.

No nijedno od njih dvoje nije bilo prisutno kada su Bluesi početkom mjeseca u gostima svladali Hull City 4-0 u FA Cupu, jer su tada otputovali u Dubai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @oliviajewellholder

Par je letio prvom klasom, a engleski reprezentativac počastio je Holder večerom u restoranu GAL, visoko ocijenjenom tursko-mediteranskom restoranu koji na jelovniku nudi japansku wagyu govedinu po cijeni od 800 funti.

Nedavna objava s tog putovanja, na kojoj je i Palmer, prikupila je gotovo 15.000 lajkova, dok su navijači Chelseaja pohrlili na njezin profil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @oliviajewellholder

POGLEDAJTE VIDEO: Blokirane ceste i sukobi! Svi se to boje izgovoriti naglas: SP 2026 je ugrožen

Cole PalmerChelseaWags
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx