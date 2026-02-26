Ljepotica koja je zavela zvijezdu Chelseaja opet provocira

Cole Palmer je prije gotovo dva tjedna propustio susret s Hull Cityjem u FA Cupu. Povod je bio odmor koji je Palmer iskoristio za putovanje na koje je poveo i svoju novu djevojku Oliviju Holder.

Manekenka i influencerica prvi je put viđena na tajnom spoju s Palmerom još u prosincu. No ove su godine postali otvoreniji po pitanju svoje veze, nakon što su prošlog tjedna objavili fotografije sa zajedničkog putovanja u Dubai.

Sada Holder ponovno privlači pozornost nakon što je na Instagramu, gdje ima više od 18.500 pratitelja, objavila fotografiju u izazovnoj kombinaciji, piše The Sun.

Holder je pokazala bujni bočni dekolte dok je bez grudnjaka pozirala u odvažnoj haljini.

Foto: Screenshot/Instagram: oliviajewellholder

Na Instagram priči objavljenoj u srijedu može se vidjeti kako u elegantnoj crnoj haljini bez grudnjaka pokazuje bočni dekolte.

Par je započeo vezu u prosincu, a tada su viđeni kako potajno posjećuju Winter Wonderland, pri čemu je zvijezda Chelseaja bila prerušena. Kući su otišli bogatiji za nekoliko velikih plišanih medvjeda, a Holder je podijelila fotografije golemih igračaka koje su, pretpostavlja se, osvojili na sajamskim igrama tijekom događaja.

Od tada je viđena na nekoliko utakmica Chelseaja, gdje podržava svog partnera na Stamford Bridgeu.

U posljednjim tjednima objavila je da je prisustvovala utakmicama protiv Brentforda i Leedsa, dok momčad Liama Roseniora nastoji nastaviti uspon na ljestvici.

No nijedno od njih dvoje nije bilo prisutno kada su Bluesi početkom mjeseca u gostima svladali Hull City 4-0 u FA Cupu, jer su tada otputovali u Dubai.

Par je letio prvom klasom, a engleski reprezentativac počastio je Holder večerom u restoranu GAL, visoko ocijenjenom tursko-mediteranskom restoranu koji na jelovniku nudi japansku wagyu govedinu po cijeni od 800 funti.

Nedavna objava s tog putovanja, na kojoj je i Palmer, prikupila je gotovo 15.000 lajkova, dok su navijači Chelseaja pohrlili na njezin profil.

POGLEDAJTE VIDEO: Blokirane ceste i sukobi! Svi se to boje izgovoriti naglas: SP 2026 je ugrožen