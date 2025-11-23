FREEMAIL
UŽAS /

Katastrofa prije utakmice: Igrač izbo dva suigrača u svlačionici

Foto: John Rivera/icon Sportswire/newscom/profimedia

Dvojica ozlijeđenih igrača su u stabilnom stanju

23.11.2025.
8:31
Dominik Franculić
John Rivera/icon Sportswire/newscom/profimedia
Šokantan slučaj pomahnitalog sportaša dolazi iz SAD-a. Igrač američkog nogometa na sveučilištu Alabama izbo je dva igrača u svlačionici nekoliko sati uoči utakmice sa South Florida Bullsima

Dvojica ozlijeđenih igrača su u stabilnom stanju, rekao je privremeni trener Alex Mortensen na konferenciji za novinare nakon utakmice. Dodao je da je momčad odlučila igrati u čast studentima posljednje godine u posljednjoj domaćoj utakmici sezone, iako je nekoliko igrača razumljivo propustilo utakmicu zbog incidenta.

Suigrač osumnjičen za ubode nožem je u pritvoru, priopćilo je sveučilište. Škola nije objavila imena uključenih igrača.

 

 

Ipak, ESPN piše kako je Daniel Mincey, ofenzivni linijski igrač koji je prebačen u školu u svibnju, uhićen je i optužen za teški napad i pokušaj ubojstva u popodnevnim satima, prema evidenciji zatvora okruga Jefferson. Bio je u pritvoru u Birminghamu i čini se da je jedini igrač UAB-a uhićen u subotu.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekrasna priča o hodometu, nogometu bez trčanja

