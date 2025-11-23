Katastrofa prije utakmice: Igrač izbo dva suigrača u svlačionici

Šokantan slučaj pomahnitalog sportaša dolazi iz SAD-a. Igrač američkog nogometa na sveučilištu Alabama izbo je dva igrača u svlačionici nekoliko sati uoči utakmice sa South Florida Bullsima.

Dvojica ozlijeđenih igrača su u stabilnom stanju, rekao je privremeni trener Alex Mortensen na konferenciji za novinare nakon utakmice. Dodao je da je momčad odlučila igrati u čast studentima posljednje godine u posljednjoj domaćoj utakmici sezone, iako je nekoliko igrača razumljivo propustilo utakmicu zbog incidenta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Suigrač osumnjičen za ubode nožem je u pritvoru, priopćilo je sveučilište. Škola nije objavila imena uključenih igrača.

Two UAB football players were injured in an alleged stabbing on Saturday.



UAB offensive lineman Daniel Mincey was arrested and charged with aggravated assault and attempted murder.



He is the brother of former Tennessee offensive lineman Gerald Mincey. https://t.co/eNTRbrmRe0 — WVLT Sports (@WVLTSports) November 22, 2025

Ipak, ESPN piše kako je Daniel Mincey, ofenzivni linijski igrač koji je prebačen u školu u svibnju, uhićen je i optužen za teški napad i pokušaj ubojstva u popodnevnim satima, prema evidenciji zatvora okruga Jefferson. Bio je u pritvoru u Birminghamu i čini se da je jedini igrač UAB-a uhićen u subotu.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekrasna priča o hodometu, nogometu bez trčanja