Vođa Crvenih vragova, Benficine ultras-skupine, Sérgio Caetano, pronađen je mrtav s prostrjelnom ranom u glavi u automobilu, ovog petka navečer, u blizini stadiona Estádio da Luz u Lisabonu.

Kako doznaje portugalski Correio da manha, kraj beživotnog tijela u auto je pronađeno vatreno oružje. Obitelj vođe navijačke skupine podnijela je u petak ujutro prijavu u vezi s nestankom nakon što je otišao odvesti sina u školu i više ga nitko nije vidio.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos. — SL Benfica (@SLBenfica) November 22, 2025

Prema istom portugalskom izvoru, drugi član skupine nestao je prije nekoliko dana. Ubojstvo se dogodilo nedugo nakon pobjede Benfice u Kupu protiv Atletica CP.

"Benfica duboko žali zbog odlaska Sérgia Caetana, nezamjenjive figure u svemiru Benfice i vođe Diabos Vermelhos (Crvenih vragova). Njegova nepokolebljiva predanost klubu ostavit će neizbrisiv trag u povijesti podrške Benfici, na najrazličitijim stadionima i paviljonima, u Portugalu i inozemstvu. Benfica izražava najdublju sućut obitelji Sérgia Caetana, njegovim prijateljima i Diabos Vermelhos (Crveni vragovi) u ovom trenutku duboke tuge", stoji u priopćenju Benfice.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekrasna priča o hodometu, nogometu bez trčanja