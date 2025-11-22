Correio da manha, kraj beživotnog tijela u auto je pronađeno vatreno oružje" /> Correio da manha, kraj beživotnog tijela u auto je pronađeno vatreno oružje" /> Correio da manha, kraj beživotnog tijela u auto je pronađeno vatreno oružje" />
UŽAS NAKON KUPA /

Pobjeda zavijena u crno: Vođa navijačke skupine pronađen mrtav nedaleko stadiona

Pobjeda zavijena u crno: Vođa navijačke skupine pronađen mrtav nedaleko stadiona
Foto: Isidro Gomes/alamy/profimedia

Kako doznaje portugalski Correio da manha, kraj beživotnog tijela u auto je pronađeno vatreno oružje

22.11.2025.
21:22
Sportski.net
Isidro Gomes/alamy/profimedia
Vođa Crvenih vragova, Benficine ultras-skupine, Sérgio Caetano, pronađen je mrtav s prostrjelnom ranom u glavi u automobilu, ovog petka navečer, u blizini stadiona Estádio da Luz u Lisabonu.

Kako doznaje portugalski Correio da manha, kraj beživotnog tijela u auto je pronađeno vatreno oružje. Obitelj vođe navijačke skupine podnijela je u petak ujutro prijavu u vezi s nestankom nakon što je otišao odvesti sina u školu i više ga nitko nije vidio.

 

 

Prema istom portugalskom izvoru, drugi član skupine nestao je prije nekoliko dana. Ubojstvo se dogodilo nedugo nakon pobjede Benfice u Kupu protiv Atletica CP.

"Benfica duboko žali zbog odlaska Sérgia Caetana, nezamjenjive figure u svemiru Benfice i vođe Diabos Vermelhos (Crvenih vragova). Njegova nepokolebljiva predanost klubu ostavit će neizbrisiv trag u povijesti podrške Benfici, na najrazličitijim stadionima i paviljonima, u Portugalu i inozemstvu. Benfica izražava najdublju sućut obitelji Sérgia Caetana, njegovim prijateljima i Diabos Vermelhos (Crveni vragovi) u ovom trenutku duboke tuge", stoji u priopćenju Benfice.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekrasna priča o hodometu, nogometu bez trčanja

PortugalBenficaUltrasUbojstvo
Pobjeda zavijena u crno: Vođa navijačke skupine pronađen mrtav nedaleko stadiona